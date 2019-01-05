БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв — ПРАЙМ. Колумбия, мировой лидер на рынке арабики, сократила производство кофе в 2018 году на 4,5% — до 13,6 миллиона мешков, экспорт также снизился на 1,4% — до 12,8 миллиона мешков, сообщила Национальная федерация продавцов кофе.

Кофе — биржевой товар, измеряется мешками, вес которых составляет 60 килограммов. Сами кофейные зерна разделяются на два сорта: робуста и арабика, в небольших количествах производится сорт либерика.

Колумбийская арабика, произрастающая на высоте от 1200 до 2000 метров, признается экспертами одной из самых качественных в мире. В этой латиноамериканской стране производство кофе — удел малого бизнеса, в данном секторе занято около 500 тысяч семей (небольших хозяйств). У колумбийского кофе, как у вина, есть защищённое географическое наименование.

Согласно данным федерации, производство кофе в Колумбии в январе-декабре 2018 года составило 13 миллионов 557 тысяч мешков, тогда как в 2017 году оно было на уровне 14 миллионов 194 тысячи мешков. Экспорт за этот же период 2018 года составил 12 миллионов 803 тысячи мешков против 12 миллионов 983 тысячи мешков в 2017 году.

В декабре прошедшего года производство кофе в Колумбии упало на 17,2% — до 1 миллиона 283 тысяч мешков против 1 миллиона 550 тысяч мешков за декабрь 2017 года. При этом экспорт, напротив, вырос на 9,2% — до 1 миллиона 335 тысяч мешков против 1 миллиона 222 тысячи мешков в 2017 году.

Лидерами по поставкам кофе в Россию являются Вьетнам, Индонезия и Бразилия. Поставки колумбийского кофе пока составляют лишь несколько процентов.