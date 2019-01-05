МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Посольство РФ в Нигерии сотрудничает с местными органами безопасности для установления местонахождения шести похищенных российских моряков и их освобождения, остальные в безопасности.

По данным дипмиссии, в ночь на 2 января в Гвинейском заливе было совершено пиратское нападение на судно MSC Mandy, на борту которого находились 24 человека, в том числе 23 гражданина России. В результате нападения 6 российских граждан были похищены.

"Посольство в сотрудничестве с местными органами безопасности принимает все необходимые меры для установления местонахождения российских моряков и их освобождения. Остальные члены экипажа находятся в безопасности на борту судна MSC Mandy, покинувшего территориальные воды Нигерии", — говорится в сообщении посольства в Facebook.