МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Жители Свердловской области и Санкт-Петербурга, выигравшие по 500 млн рублей в новогодней лотерее, до сих пор не объявились, сообщили в пресс-службе "Столото".

Операционный директор по маркетингу АО "ТК "Центр" Варвара Басанович рассказала, что иногда победители могут не выходить в течение недель.

"Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее", — отметила директор.

По ее словам, счастливчики могли просто забыть проверить билеты или уехать в путешествие.

Организаторы лотереи посоветовали победителям связаться с организаторами для получения выигрыша. Отмечается, что выигрыш ожидает своего обладателя не менее трех с половиной лет — победители получают всю сумму выигрыша, а затем самостоятельно выплачивают подоходный налог в размере 13%.



