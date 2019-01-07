ЧЕЛЯБИНСК, 7 янв /ПРАЙМ/. Выплаты на 42,5 миллиона рублей получили около 330 человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме города Магнитогорск Челябинской области, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.

"Выплаты получили 328 человек на 42,5 миллиона рублей из областного бюджета. Семьи 18 погибших получили федеральные выплаты. Благотворительные средства направлены на 72 договора аренды и погребение 39 погибших", — говорится в сообщении.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг, 3 января, МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.