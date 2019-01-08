МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Операционная прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в четвертом квартале 2018 года упала в годовом выражении в 4,9 раза и составила 75,3 миллиарда вон (около 67 миллионов долларов), следует из предварительной отчетности компании.

Выручка компании в отчетном периоде сократилась на 7% в годовом выражении, достигнув значения в 15,8 триллиона вон (14 миллиардов долларов), следует из сообщения.

Общая выручка за 2018 год ожидается приблизительно на уровне предыдущего года в 61,3 триллиона вон (55 миллиардов долларов). Операционная прибыль за год прогнозируется на уровне в 2,7 триллиона вон (2,4 миллиарда долларов), что на 9,5% выше в годовом выражении.

LG не представила свои оценки по чистой прибыли за квартал.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.