ПАРИЖ, 8 дек /ПРАЙМ/. Кассационный суд в Монако оставил в силе решение суда и признал приемлемым проведение экспертизы смс-сообщений адвоката российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева Татьяны Бершеды в рамках дела о коррупции, сообщает газета Nice Matin.

Как отмечает издание, ранее защита Рыболовлева и его адвокат Татьяна Бершеда оспаривали правомерность экспертизы смс-переписки. Однако кассационный суд признал законным использования смс-сообщений в рамках рассмотрения дела. Газета указывает, что теперь единственный путь для оспаривания этого решения – Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В ноябре сообщалось, что прокуратура Монако предъявила Рыболовлеву обвинения в коррупции, "торговле влиянием" и соучастии в этих преступлениях.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Миллиардер провел ночь в офисе уголовной полиции Монако и был освобожден 7 ноября под условие судебного контроля. Представитель предпринимателя отмечал, что Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях.