КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Международные резервы Украины в 2018 году выросли до пятилетнего максимума — до 20,8 миллиарда долларов, сообщает во вторник пресс-служба Нацбанка Украины.

"По итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 миллиарда долларов США (в эквиваленте), по предварительным данным. Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (19,2 миллиардов долларов), но и достиг пятилетнего максимума — последний раз такой уровень резервов был зафиксирован еще в октябре 2013 года", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Сообщается, что увеличить международные резервы удалось прежде всего благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке Национальным банком избытка валюты на межбанковском рынке.

В частности, поступления от Международного валютного фонда, Европейского союза и Всемирного банка в поддержку макрофинансовой стабильности и реформ на Украине составили 2,4 миллиарда долларов. Кроме того, в прошлом году правительство привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 миллиарда долларов. В то же время в течение года средства из резервов направлялись преимущественно на платежи правительства и Национального банка по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте, их общая сумма составила 8,1 миллиарда долларов.

В частности, в течение декабря международные резервы выросли на 3,1 миллиарда долларов или 17,5% до 20,82 миллиарда долларов.

Сообщается, что по состоянию на 1 января 2019 года объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.