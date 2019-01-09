МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие мировые производители смартфонов — американская компания Apple и южнокорейская компания Samsung — с начала 2019 года подняли цены на телефоны в России, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, гаджеты Apple подорожали в среднем на 1,7%.

Samsung повысила цены только на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9.

Отмечается, что к такому росту цен могло привести то, что с 1 января ритейлеры стали включать в цену новый налог на добавочную стоимость, который подняли с нового года до 20%.

В пример издание приводит смартфон iPhone Х, который вырос в цене с 64 990 рублей до 66 092 рублей.

Samsung Galaxy Note 9 подорожал с 69 990 рублей до 71 490 рублей за трубку с памятью объемом 128 Гб.

В пресс-службе Samsung заявили, что цены на бытовую технику, ТВ и услуги в официальных сервисных центрах производителя в России не поднимались.

Российские ритейлеры в свою очередь отметили, что после роста НДС цены на технику и гаджеты почти не изменились: например, Huawei Mate 20 Pro подорожал всего на 20 рублей, а в ряде магазинов стоимость смартфонов даже снизилась.