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МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп может отменить поездку на экономический форум в Давосе, если бюджетный кризис в США не завершится к 22 января, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников Белого дома.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Трамп, как и в прошлом году, примет участие в экономическом форуме, который пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января.

Как сообщается, если бюджетный кризис вокруг финансирования пограничной безопасности в США продолжится, весьма вероятно, что министр финансов США Стивен Мнучин посетит мероприятие в Давосе, однако численность американской делегации может быть значительно ограничена.

Отмечается, что если президент США найдет выход из финансового противостояния, он, возможно, лишь ненадолго посетит миллиардеров, знаменитостей и политических лидеров, которые соберутся в швейцарских Альпах. По данным источников газеты, визит Трампа в Давос, если деятельность правительства будет восстановлена, может продлится всего 12 часов.

Ряд американских министерств и ведомств, включая госдеп, минюст и министерство внутренней безопасности, прекратили работу с 22 декабря из-за отсутствия бюджета. Трамп и демократы, получившие контроль в нижней палате конгресса (палате представителей), спорят о необходимости дополнительного финансирования пограничной безопасности.