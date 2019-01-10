КАЛИНИНГРАД, 10 янв /ПРАЙМ/. Калининградские власти прорабатывают возможность строительства глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании регионального инвестиционного совета.

"Прорабатывается возможность реализации инвестиционного проекта по строительству глубоководного морского порта на западном побережье Балтийского моря южнее поселка Янтарный. Бюджет проекта оценивается в сумму 180 миллиардов рублей. Соответствующее обращение по этому проекту мы направили руководству страны", — сказал Алиханов.

Глава региона отметил, что в составе порта могут появиться контейнерный терминал мощностью 35 миллионов тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 миллиона тонн и другие терминалы. Совокупная мощность порта составит около 48 миллиона тонн.

"На наш взгляд, он имеет целесообразность с учетом тех изменений, которые мы видели в транзитной политике в последние полтора года – мы видим рост интереса со стороны азиатов, европейцев в транзите через наши мощности, поэтому вполне допускаю, что реализация такого проекта становится более близкой", — сообщил Алиханов.

В 2018 году совместно с Минтрансом России уже началось строительство международного круизного грузопассажирского терминала в городе Пионерском Калининградской области стоимостью около 8,2 миллиарда рублей. Ожидается, что терминал сможет принимать и круизные лайнеры, и грузопассажирские паромы. Планируется обеспечение в год пассажирооборота не менее, чем в 250 тысяч человек, и грузооборота в 80 тысяч грузовых единиц.-