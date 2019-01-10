ЛОНДОН, 10 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Компания Telegram Messenger LLP, зарегистрированная в Великобритании, в декабре подала заявление на исключение из реестра юридических лиц, следует из данных британского госреестра юркомпаний.

Соответствующее заявление от 19 декабря 2018 года подписано на русском языке фамилией "Дуров" — создателем мессенджера Telegram является Павел Дуров. Telegram Messenger LLP в России внесен в реестр организаторов распространения информации, который ведется Роскомнадзором. Нахождение в этом реестре позволяет Роскомнадзору, в частности, требовать у компании ключи шифрования.

Другая компания, Telegram Open Network Limited, которая также была ранее зарегистрирована в Великобритании, была ликвидирована и исключена из реестра британских компаний в ноябре прошлого года, следует из госреестра.

Роскомнадзор с середины апреля прошлого года осуществляет блокировку мессенджера Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей. Telegram подавал апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram.