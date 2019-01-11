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КОММЕРСАНТ

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— Перемены тока — Как выяснил "Ъ", один из крупнейших посредников на рынке электроэнергии Григорий Березкин может лишиться части бизнеса. ОАО РЖД, с 2000-х годов закупающее электроэнергию через подконтрольный бизнесмену "Русэнергосбыт" (РЭС), планирует самостоятельно выйти на оптовый энергорынок. При полном отказе от посредников монополия сможет на 3-5% снизить затраты на закупку электроэнергии, сэкономив до 8 млрд руб. в год. Потери РЭС могут составить 6,4 млрд руб.: полностью отказаться от посредника ОАО РЖД будет сложно,

— Пакт о ненаблюдении — Предвыборная кампания на Украине началась с международного скандала. Поводом стало решение Киева не пускать на выборы тех наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, у которых есть гражданство России. Это беспрецедентно для деятельности ОБСЕ: состоящие в этой организации и нередко конфликтующие между собой страны ранее никогда официально не практиковали фильтрацию наблюдателей по принципу принадлежности к гражданству того или иного государства. Правда, как стало известно "Ъ", в прошлом году власти США решали, не отказать ли россиянам в наблюдении за промежуточными выборами в Конгресс, но после консультаций с представителями БДИПЧ передумали.

— Рейтинг благонадежности банков — С начала 2019 года крупные подсанкционные банки потеряли безусловное право размещать на депозиты деньги ПФР, ФСС и средства ОМС. Его приобрели уполномоченные банки гособоронзаказа — список их сейчас не публикуется, Белый дом будет включать в него такие структуры "отдельными решениями" — и банки, докапитализируемые государством через АСВ, причем требования к их капиталу для участия в системе радикально снижены.

— Центробан — Банк России сможет принимать решения, которые станут основанием для блокировки мошеннических и опасных сайтов. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. По сути, он дает ЦБ право блокировать определенный контент до решения суда, а также обращаться по такого рода делам в суд как заявителю, чего ранее регулятор был лишен. Это должно снизить масштаб хищений у гра- ждан как мошенниками, так и хакерами, уверены эксперты.

— Молдавский экспорт теряет градус — Молдавские производители и экспортеры алкогольной и консервной продукции не смогли воспользоваться недавним обнулением Россией таможенных пошлин. Причиной стал запрет на ввоз в РФ товаров через территорию Украины — это основной маршрут молдавского экспорта. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой найти выход из ситуации. Первые машины с виноматериалами из республики уже остановлены на российской границе.

— Страхи перед китайской экспансией дошли до Берлина — Крупнейшая ассоциация немецких производителей BDI раскритиковала условия доступа иностранных компаний на китайский рынок, обратившись к властям ФРГ и руководству Евросоюза с предложениями по координации политики в отношении КНР. Вслед за администрацией Дональда Трампа члены немецкой ассоциации заявляют о нерыночных практиках Китая и об усилении контроля за деятельностью иностранного бизнеса в этой стране.

— На единство нации добавят средств — да языков коренных народов, которым по решению ООН станет 2019 год, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) совместно с субъектами РФ планирует потратить более 600 млн руб. Согласно утвержденному правительством плану мероприятий по реализации стратегии госнацполитики на 2019–2021 годы, дополнительно ФАДН в этом году получит 41 млн руб на поддержку коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Еще 52 млн руб ФАДН потратит на мониторинг ситуации в регионах и социологические исследования.

— Семья и власти не согласовали место погребения Анатолия Лукьянова — Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы поручил депутату от КПРФ Владимиру Кашину и аппарату Думы организовать похороны последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил похоронить его на Троекуровском кладбище Москвы. В мэрии Москвы сообщили "Ъ", что он обращался с такой просьбой. Семья усопшего настаивает на Новодевичьем кладбище.

— Соискателей прав ждут новые обязанности — ГИБДД опубликовала новую редакцию проекта постановления с правилами проведения водительских экзаменов. Ранее документ вызвал бурную дискуссию и протесты со стороны автошкол. От главной идеи Госавтоинспекция не отказалась — будет введен единый экзамен по вождению вместо привычных "города" и "площадки".

— Депутат от ЛДПР вступил в территориальный спор — Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату законопроект, запрещающий введение в действие любого правового акта, делающего возможным отторжение Курил. Под ними он понимает группу островов южнее Сахалина, в документах законопроекта названного полуостровом.

— Физика на дом — Президент Российской академии наук Александр Сергеев вступился за 75-летнего физика, сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене. Глава РАН указал, что СИЗО — не место для пожилого ученого, и обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой помочь изменить меру пресечения на домашний арест. Как пояснили "Ъ" в аппарате уполномоченного, обращение направлено в Генпрокуратуру.

— Бывшего совладельца Балтийского банка обвинили в его отсутствие — Как стало известно "Ъ", СКР заочно предъявил обвинение в мошенничестве бывшему совладельцу Балтийского банка Андрею Исаеву. По версии следствия, в 2013 году, накануне санации кредитного учреждения Альфа-банком, господин Исаев организовал хищение принадлежащих банку порядка двух десятков объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в престижных районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.

— Имущество муниципальных депутатов защитили от конфискации — Конституционный суд (КС) внес ограничения в массовую практику взыскания в пользу РФ по закону "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам" принадлежащей им собственности, законность происхождения которой не подтверждена. Бывший член думы Анучинского района Приморского края Георгий Кристов добился в КС запрета лишать имущества муниципальных депутатов, если оно было приобретено законно до занятия собственником публичной должности.

— Лесовод Минобороны брал взятки в долг — Как стало известно "Ъ", Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ (ГВСУ СКР) расследует уголовное дело в отношении Ильи Тарасевича — главного специалиста-эксперта секретариата одного из заместителей министра обороны России. Будучи ведущим инженером ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" (УЛХиП) Минобороны, господин Тарасевич, по данным следствия, организовал выделение земельных участков военного ведомства коммерсантам, которые использовали их для свалок мусора, лесозаготовок и строительства коттеджных поселков.

— Пропавших детей найдут по телефону — Госдума в первом чтении приняла поправки к закону об оперативно-разыскной деятельности, позволяющие полиции находить пропавших детей по координатам их мобильных телефонов. Ранее для отслеживания телефонов нужна была санкция суда, теперь будет достаточно заявления родителей. Эксперты предлагают распространить норму еще и на розыск пожилых граждан.

— К Индии набиваются в патроны — Формирующееся четырехстороннее партнерство США, Японии, Австралии и Индии, направленное на сдерживание Китая, стало одной из центральных тем обсуждения на завершившемся вчера международном форуме Raisina Dialogue в Дели. В течение трех дней новую геополитическую реальность в Азии обсуждали в основном представители Индии, США и дружественных Вашингтону стран, в то время как Россия, Китай и Иран были представлены на конференции значительно скромнее.

— Хуситы сорвали парад — Шесть человек погибли и около 20 пострадали в результате взрыва беспилотника, запущенного сторонниками хуситского движения "Ансар Аллах" и атаковавшего одну из крупнейших военных баз на юге Йемена. По данным йеменских источников, среди пострадавших могут быть глава генштаба, его заместитель, глава военной разведки и другие высокопоставленные военные.

— Пакт о ненаблюдении — Предвыборная кампания на Украине началась с международного скандала. Поводом стало решение Киева не пускать на выборы тех наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, у которых есть гражданство России. Это беспрецедентно для деятельности ОБСЕ: состоящие в этой организации и нередко конфликтующие между собой страны ранее никогда официально не практиковали фильтрацию наблюдателей по принципу принадлежности к гражданству того или иного государства.

— Непрофильные ответы — За 2018 год Русфонд переслал на горячую линию Министерства здравоохранения РФ 151 просьбу о помощи. Это "непрофильные" письма в Русфонд: с просьбами о помощи взрослым, о лечении детей в клиниках, которые не являются нашими партнерами, или о покупке препаратов, которые по закону должно предоставлять государство пациентам с редкими заболеваниями.

— Сохранить спасенных — В прошлом году читатели Русфонда помогли 2385 детям — обследования, лечение, операции, лекарства. Конечно, мы не брали на себя обязательства следить за судьбами наших подопечных пожизненно. Но по-человечески нельзя не думать о том, как они там. Что с ними будет дальше? И нельзя не признать, что будущее детей, которые получили помощь от Русфонда, туманно и полно опасностей.

— НОВАТЭК отправил газовозы на "Звезду" — Как выяснил "Ъ", в конце 2018 года НОВАТЭК и верфь "Звезда", которую строит на Дальнем Востоке "Роснефть", договорились о строительстве "по рыночной цене" 14-15 газовозов ледового класса Arc7 для нового проекта по сжижению газа "Арктик СПГ-2". Права на заказы могут получить судоходные компании, между которыми уже идет тендер, в частности, это "Совкомфлот" и канадская Teekay.

— Под зерно подставили тендеры — После провала на тендере в конце 2018 года экспортеры выиграли право поставки 415 тыс. тонн российской пшеницы стоимостью более $100 млн для египетской госкомпании GASC. Готовность отгрузить такой значительный объем может говорить о сохранении существенного экспортного потенциала России, но доходности трейдеров грозит рост внутренних цен на зерно.

— Ночь длинных чатов — Сотовые операторы отчитались о резком скачке нагрузки на сеть в Новый год на фоне продолжающегося роста потребления интернет-трафика и падения популярности СМС. При этом серьезного снижения числа традиционных звонков, сохраняющих популярность среди старшего поколения абонентов, не случилось. Кроме того, от праздников выиграли онлайн-кинотеатры, трафик которых в новогоднюю ночь вырос в 3,5 раза.

— Воевать нельзя мириться — Главным событием уходящей недели для глобальных рынков стало завершение первого раунда переговоров между США и Китаем, в ходе которых две крупнейшие экономики мира попытались договориться об окончании торговой войны. Александр Габуев о том, что экономическая война США и Китая только начинается.

— Непереходящие ценности — Граждане не могут переводить пенсионные накопления по новому закону. Закон о переводе пенсионных накоплений граждан, который вступил в силу с 1 января, на практике оказался неработоспособным. Виной всему техническая неготовность всех элементов пенсионной системы. Не готовы Единый портал госуслуг (ЕПГУ) и система связи между Пенсионным фондом России (ПФР) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

— Вклады заговаривают от порчи условий — ФАС и ЦБ предупредили банкиров о недопустимости изменений условий вкладов под предлогом ухудшения ситуации на рынке и пригрозили антимонопольными расследованиями. Проблема таких злоупотреблений ненова и в последнее время не выглядит острой. Но регуляторы считают, что повторение возможно, и принимают превентивные меры на случай новых кризисов.

— Эмитенты перебрали санкций — В 2018 году активность российских эмитентов на публичном долговом рынке оказалась минимальной за последние четыре года. По данным Cbonds, рублевых облигаций размещено почти на четверть меньше, чем год назад, на внешнем рынке показатель упал в два с половиной раза. Низкая активность эмитентов вызвана усилившимся санкционным давлением на Россию и ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ.

— Ford может сократиться в России — Ford реорганизует бизнес в Европе, планируя сократить рабочие места и производственные мощности, отказавшись от неприбыльных сегментов. В РФ реструктуризация коснется СП Ford Sollers с российской "Соллерс" Вадима Швецова. Продажи автомобилей Ford в России падали во второй половине 2018 года, хотя на рынке считают востребованными коммерческие автомобили концерна и внедорожники.

— Exillon Energy сыграла на недрах — Британская нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка "Югра" Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, купила 67% в небольшом Лузском месторождении за $32 млн. Конечный бенефициар компании-продавца неизвестен, но ранее ее связывали с тем же господином Хотиным.

— "Аэрофлот" увеличивает дальность — В рамках госзакупок медиаконтента "Аэрофлот" раскрыл актуальные планы по обновлению парка: до конца 2021 года он должен получить 15 дальнемагистральных A350 и пять Boeing 777. Первые самолеты Airbus должны были поступить еще в 2018 году, но теперь их поставка перенесена на первое полугодие 2020 года. "Аэрофлот" также продолжает рассчитывать на российские МС-21, несмотря на риски задержки их поставок из-за санкций.

— Ритейлеры ушли на склад — Минувший год стал рекордным для складского рынка: суммарная площадь сделок на треть превысила аналогичный показатель прошлого года. В этом году активность арендаторов и покупателей сохранится. Консультанты ждут снижения доли пустующих помещений до 3,5–4% — это рекордно низко с начала кризиса 2014 года. Наиболее активными на складском рынке оказались ритейлеры, именно под их интересы в дальнейшем будут подстраиваться девелоперы, наращивая долю складских помещений в границах МКАД.

— Сидр подвергнут очистке — Депутаты Госдумы предложили уточнить определения сидра и пуаре, чтоб лишить возможности выпускать под их видом слабоалкогольные коктейли, на которые действует более высокий акциз. Такая мера, считают участники рынка, будет способствовать значительному росту продаж продукции из натуральных яблок и груш, а также даст импульс для развития отечественного садоводства.

— Российские продюсеры загрузили Netflix — Онлайн-видеосервис Start, принадлежащий продюсерам Yellow Black & White и холдингу "Газпром-медиа", продал права на сериал "Лучше, чем люди" платформе Netflix. На ней он первым среди российских телепроектов выйдет под брендом Netflix Original с локальным дубляжом. Сумма сделки могла достичь рекордного для России $1 млн.

— Из "Фонтанки" выплыл акционер — Президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет в петербургском издании "Фонтанка". Номинальными владельцами ранее выступали основатели издания, однако реальными мажоритариями могли быть структуры инвестиционной компании Fort Group. Переговоры по продаже издания шли полтора года, ранее "Фонтанка" оценивалась в $7–8 млн.

— "Сегодня околополитическая информация не в топе интересов пользователей" — Совладелец и президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев в интервью "Ъ" рассказал, почему инвестиция в петербургскую онлайн-газету "Фонтанка" была частной и как он будет участвовать в управлении изданием.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Инфляция в России становится труднопрогнозируемой — В 2018 году она превысила пиковые ожидания Центробанка. "В следующий год мы входим без запаса по уровню инфляции, который был ранее, а также с прогнозом существенного повышения инфляции", – комментировала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина повышение ключевой ставки в декабре.

— Минкомсвязи не поддержало законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете — Комитет Госдумы по информационной политике обсудит в понедельник на расширенном заседании два резонансных законопроекта об административном наказании за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам.

— Конфисковывать у депутатов и чиновников можно только нечестно нажитое на службе — Закон о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, не предполагает возможности обращения в доход государства имущества, которое было приобретено муниципальным депутатом до избрания. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда, опубликованном в четверг.

— Трамп грозит ввести чрезвычайное положение ради стены на границе с Мексикой — Американский президент Дональд Трамп может ввести чрезвычайное положение в связи с ситуацией на границе США и Мексики и использовать средства Пентагона, чтобы профинансировать строительство там стены, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Белого дома. Такие меры могут стать ответом на неудавшиеся переговоры президента с лидерами конгресса.

— ФАС и ЦБ посоветовали банкам не хитрить с вкладами — Некоторые банки склонны соблазнять клиентов выгодными условиями вкладов, а после заключения договора ухудшать условия этих депозитов. На это обратили внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ЦБ, предупредившие банки о недопустимости подобных практик совместным письмом.

— США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах — США и Китай добились прогресса на продолжавшихся три дня торговых переговорах в Пекине. Это вселило надежду в инвесторов и поддержало в последние дни фондовые рынки. Однако аналитики и знакомые с ситуацией люди предупреждают, что между сторонами все еще остаются существенные разногласия, которые в ближайшие месяцы нужно будет решать на более высоком уровне.

— "Дикси" начала избавляться от супермаркетов "Виктория" в Московском регионе — Один из крупнейших продовольственных ритейлеров России – группа "Дикси" обсуждает продажу супермаркетов "Виктория" в Московском регионе. Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудник группы, работники одного из столичных супермаркетов и менеджер конкурента "Дикси", с которым обсуждалась возможность покупки части магазинов.

— В "Евродоне" снова подозрение на птичий грипп — Гибель части наиболее ценного поголовья индейки – родительского стада – зафиксирована на предприятии "Урсдон", которое входит в агрохолдинг ГК "Евродон", сообщил "Ведомостям" представитель Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. Причины гибели птицы пока не установлены, эксперты отобрали материал и проводят исследование.

— Как изменились тарифы ОСАГО у крупных страховщиков — Раскрыть новые базовые тарифы страховщики обязаны в течение трех дней с 9 января, когда был расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб. "Ведомости" ознакомились с новыми ставками тех крупных компаний, которые уже объявили их. Цена полиса определяется на их основе с поправкой на возраст и стаж, аварийность водителя и др.

— Ford оптимизирует убыточный бизнес в Европе — Американский автопроизводитель уже много лет несет убытки в Европе, отмечает Reuters. Но Ford теперь поставил цель достичь 6%-ной операционной прибыли в Европе в долгосрочной перспективе. Для этого Ford реорганизует бизнес в Европе в три подразделения, объявил автоконцерн 10 января. Одно будет заниматься пассажирскими автомобилями, второе – грузовыми, а третье – импортировать нишевые модели, как Mustang.

— Владелец Elle и Maxim Виктор Шкулев купил "Фонтанку.ру" — Президент и основной владелец издательского дома Hearst Shkulev Media (HSM) Виктор Шкулев купил контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", учредителя интернет-газеты "Фонтанка.ру", сообщило само издание.

— Что ждет заемщиков в 2019 году — В наступившем году стоимость кредитов и займов для населения может вырасти, а получить их многим людям станет труднее. Прежде всего это касается закредитованных заемщиков и тех, кто планирует получить крупный кредит. Причин для этого несколько: экономическая ситуация и рост стоимости денег в стране, изменения в законодательстве и регулировании банковской и микрофинансовой деятельности.

— Нужны ли малому бизнесу промышленные технопарки — Председатель экспертного совета Госдумы по особым экономическим зонам и развитию промышленных кластеров Александр Козловский недавно заявил, что сейчас господдержкой охвачены около 1000 малых и средних компаний – резидентов технопарков, а через пять лет их станет 10 000.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Умный должен быть гибким — На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе показали новинки, которые совсем скоро могут войти в повседневную жизнь. О том, как будет выглядеть гибкий смартфон и в чем особенность "умного" холодильника, — в материале "РГ".

— Праздник не кончается — Только треть россиян, улетевших на новогодние каникулы за границу, вернулись к 9 января. Эксперты "РГ" объяснили, в какое время года более выгодно брать отпуск и как рассчитываются отпускные.

— Дорога научит — МВД внесло поправки в порядок сдачи экзаменов на водительские права. В новом проекте предусматривается отмена так называемой "площадки", а навыки управления автомобилем предполагается проверять перед выездом в город.

— Каждому — свои — "РГ" публикует правила определения зарплат бюджетников на 2019 год. Одно из нововведений — минимальный размер оплаты труда теперь не может быть ниже прожиточного минимума. Рекомендации распространяются на зарплаты 13,7 млн работников.

— Бес похмелья — За 11 месяцев 2018 года в России ликвидировали 140 подпольных заводов по производству нелегального алкоголя, заявил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин. В интервью "РГ" он рассказал о переменах на алкогольном рынке, которые произойдут в этом году

— Зима без аварий — Владимир Путин поручил Минэнерго совместно с "Газпромом" сосредоточиться на проектах по газификации России. Об этом он заявил на встрече с главой министерства Александром Новаком. Также президенту рассказали о работе по "прохождению зимы".

— Призыв учебе не помеха — Студенты смогут получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе. Соответствующий законопроект приняла в I чтении Госдума. Поправки позволят учащимся пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения призывного возраста.

— До и после кресла — Имущество, приобретенное депутатами до вступления в должность, не может быть обращено в доход государства. Соответствующее решение вынес Конституционный суд РФ после рассмотрения дела приморского депутата Георгия Кристова.

— На Горьковском направлении МЖД открылась новая платформа "Карачарово" — На Горьковском направлении МЖД открылась новая платформа "Карачарово" — она стала ближе к МЦК и позволила принимать больше пассажиров и поездов. Об этом сообщил Сергей Собянин, осмотрев остановочный пункт вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым.

— Без комиссий — ФАС возбудит дела против банков при ухудшении условий вкладов. Ухудшение потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам может стать предметом антимонопольного расследования, предупредили в совместном письме Банк России и ФАС.

— Путь в цифровой мир — Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал обеспечение независимости в цифровом пространстве вопросом национальной безопасности. По его словам, доля российского ПО в госструктурах должна превысить 90 процентов.

— Место нахождения покажет мобильник — Поиск без вести пропавших детей станет более оперативным. Правоохранительные органы смогут без лишней бюрократии — по заявлению родителей — получать доступ к данным геолокации телефона или планшета несовершеннолетнего. Это предполагает законопроект, одобренный Государственной Думой в первом чтении.

— Агентурное прошлое — Рождество в Латвии прошло под знаком скандала, и начало года не обещает, что этот скандал скоро сойдет на нет и быстро забудется. Событием, так не вовремя взбудоражившим латвийское общество, стала публикация архивов КГБ СССР.

— Доллар не вынес санкций — Апрельский пакет американских санкций заставил Банк России изменить привычный взгляд на золотовалютные резервы. Он вдвое сократил номинированные в долларах активы и перераспределил вложения в пользу евро, китайского юаня и японской иены, а также золота.

— Последний полет "Космоса" — В Минобороны опровергли сообщения западных СМИ о том, что российский военный спутник "Космос-2430" якобы несанкционированно сошел с орбиты. В ведомстве подчеркнули, спутник был выведен из эксплуатации в 2012 году и планово сгорел в атмосфере.

— С небес на землю — Скоростные поезда могут стать достойной и более экономичной заменой самолетам для путешествий на расстояния в пределах тысячи километров. Об этом заявили эксперты Центра экономики инфраструктуры на примере маршрута Москва-Казань.

— От Абхазии до Чили — В 2019 году россиянам открыты для безвизового посещения 119 стран мира, что на 9 государств больше показателя прошлого года. Таковы результаты "индекса паспортов" международной компании Henley&Partners.

— Ни слова про отраву — Владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики вскоре могут понести большие убытки. МВД разработало законопроект, предусматривающий наказание в виде штрафа до 1 млн рублей за рекламу наркотиков в Сети.

— Стена раздора — Суд Орла обязал жильцов многоэтажки снести самовольно построенный тамбур. Оказалось, что стена с металлической дверью была возведена без уведомления мэрии, хотя одна из квартир находится в муниципальной собственности

— Деньги вперед — "Нафтогаз" готов отказаться от исковых требований к "Газпрому", если ему компенсируют падение стоимости газотранспортной системы, через которую российская сторона может сократить прокачку газа. По оценкам юристов, "Газпрому" невыгодно соглашаться на компенсацию.

— Заправили цены — За первые два дня наступившего года биржевая стоимость автобензина выросла на 7-9%. Однако пока причин для беспокойства нет: как минимум до конца марта любой рост цен останется под повышенным вниманием властей.

— Отличникам составили меню — Роспотребнадзор обновил требования к питанию детей в школах. В меню впервые попали продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, бифидобактериями. Нормы также предусматривают использование йодированной соли.

— Без мантии — Кандидатам в судьи отказано в приеме на работу. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела сразу несколько жалоб от бывших служителей Фемиды.

— Экзамен для родителя — Министерство просвещения планирует изменить порядок усыновления и опеки детей, а также требования к приемным родителям. Общественное обсуждение соответствующего законопроекта завершается 12 января.

— Сердечный барометр — Зимой количество сердечных приступов и других острых состояний вырастает на 35-40 процентов, рассказал "РГ" член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили. Он пояснил, почему это происходит и как этой проблемы можно избежать.

— После шунтирования — В санатории "Звенигород" Сеченовского университета появилась возможность пройти медицинскую реабилитацию по системе ОМС. Здесь работают настоящие специалисты, а тренажерные залы оборудованы уникальной техникой.

— Поднесите старикам — Пить или не пить: вот в чем вопрос. Группа исследователей из Калифорнии пришла к выводу, что алкоголь в небольших количествах — полезная часть меню людей преклонного возраста.

— Дышите глубже — Новый российский препарат против астмы не имеет аналогов. Специалисты Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства создали средство, которое позволяет пациентам избежать приступов удушья.

— Буханка-антистресс — Ученые из Южно-Уральского госуниверситета разработали и запатентовали новый вид хлеба. Фишка "умного" продукта в специальной добавке — фукоидане. Он "запрограммирован" так, чтобы поддерживать иммунитет человека.

— Ритуал на дороге — Странное видео попало в интернет. Человек за кадром сообщает, что он снимает похороны амурского криминального авторитета, гроб которого несут начальник местной полиции и прокурор. В ведомствах эту информацию опровергли.

— Охрана под стражей — Дело о халатности при конвоировании членов "банды ГТА" уже в суде. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о халатности, допущенной при конвоировании в Мособлсуде членов так называемой "банды ГТА".

— Огненный снег — В Приморье тушат первые в этом году лесные пожары. На территории России зарегистрированы первые лесные пожары в этом году. Их немного, все-таки зима на дворе.

— Цвета с медали — С акции "Ленточка ленинградской победы" стартовали торжества в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Жителям и гостям Северной столицы раздадут почти 1,5 миллиона лент.

— Въехали в Новый год — Госавтоинспекция посчитала, сколько аварий произошло в длинные новогодние каникулы. Оказалось, что водители стали аккуратнее по сравнению с прошлыми новогодними праздниками.

— Героин в цене — Сотрудники ФСБ задержали в Москве членов наркобанды, из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина. На черном рынке его стоимость составляет десятки миллионов рублей.

— Выше неба — Под Вязьмой стартовал автопробег по полям значимых сражений Великой Отечественной войны "Имя воина". Чем же на самом деле была Вяземская битва: военным поражением или стратегической победой? Подробнее читайте в материале "РГ".

— Шпион над волнами — С началом нового года американские военные активизировали шпионскую деятельность у берегов Крыма. Так, стало известно, что стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V выполнил многочасовой рейд вблизи полуострова.

— Золотой рояль оказался лишним — В Великобритании разразился скандал, связанный с рождественским обращением Елизаветы II. Пользователей соцсетей возмутил золотой рояль, на фоне которого сидела королева. Местные СМИ признают, что это может негативно отразиться на рейтинг монарха.

— Что немцу хорошо — Корреспондент немецкого издания Handelsblatt опубликовал статью, в которой развенчал самые популярные в Европе мифы об "отсталости русских". Особо его впечатлили масштабы инфраструктурных проектов и качество работы широкополосного интернета.

— Никто не уступил — Приостановка работы правительства в США может стать самой продолжительной в истории. В пятницу в США наступил 21-ый день шатдауна (англ. "government shutdown") — приостановки работы правительства, оставшегося без финансирования из-за конфликта президента Дональда Трампа и его оппонентов-демократов по бюджету на 2019 финансовый год.

— Посол — в конец — В США изменили статус представителя Евросоюза. Администрация США фактически понизила ранг представителя Евросоюза в Вашингтоне и "забыла" проинформировать об этом как самого посла ЕС Дэвида О Салливана, так и его коллег в Брюсселе.

— Большая перемена отца Александра — В Светлогорске директором школы назначили православного священника Александра Камбалина, что вызвало бурную дискуссию общественности. Чем обернулось это кадровое решение и о какой школе мечтает директор "в рясе", выяснял корреспондент "РГ".

ИЗВЕСТИЯ

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— Банкет на триллион — Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% прогнозируемого ВВП), подсчитали для "Известий" в РЭУ имени Плеханова. В частности, отрицательный вклад внесли отрасли промышленности — в первую очередь обрабатывающие производства и строительство. Экономический ущерб мог быть и большим, однако частично потери компенсировали сферы ритейла и услуг, а также ускорение инфляции в эти дни, пояснили в РЭУ.

— И себе как судьям — Зарплата прокуроров может вырасти в два-три раза. С просьбой приравнять ее к судейской в письме премьеру Дмитрию Медведеву обратился генпрокурор Юрий Чайка (документ имеется у "Известий"). Если инициатива получит поддержку, зарплата сотрудников прокуратуры увеличится в среднем с 80 тыс. до 170 тыс. рублей. По подсчетам "Известий", нагрузка на бюджет в итоге вырастет на 4 млрд рублей. Сегодняшний уровень оплаты прокурорского труда Юрий Чайка считает слишком низким.

— Приговорить и простить — Москва может в этом году обменять украинских моряков, задержанных после провокации в Черном море, на россиян, которые находятся в заключении на Украине. Об этом "Известиям" сообщил российский высокопоставленный дипломатический источник. Собеседники в украинских правительственных и парламентских кругах подтвердили в беседе с "Известиями", что обмен, скорее всего, состоится после президентских выборов в стране. В Госдуме заверили: процесс обмена начнется только после оглашения приговора украинским морякам.

— Знак согласия — Договоренность о создании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) ВЭБ.РФ на базе государственной управляющей компании (ГУК) корпорации предварительно достигнута, рассказали "Известиям" в Минфине. Как пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев, деньги "молчунов", которые сейчас находятся в Пенсионном фонде, переведут в новый НПФ автоматически. Мнения экспертов разделились: с одной стороны, дополнительных рисков от перехода человек не получит, а с другой — управлять его деньгами фактически будет уже не государство.

— Балтийский электрощит — К 2020 году генерирующие мощности Калининградской области вырастут вдвое по сравнению с 2018-м. При этом, по прогнозам региональных властей, объем электропотребления к 2035 году увеличится только на треть. Строительство дополнительных мощностей вызвано необходимостью обеспечить энергетический суверенитет российского эксклава на Балтийском море.

— И в нефть, и в газ — Россия достигла рекордных показателей в энергетической сфере. В прошлом году было добыто 556 млн тонн нефти и 725 млрд кубометров газа. Такие данные на встрече с президентом Владимиром Путиным представил министр энергетики Александр Новак. По его словам, ТЭК формирует 25% валового внутреннего продукта и почти 45% доходов федерального бюджета. Глава государства обратил внимание министра на необходимость продолжать газификацию страны, уровень которой пока составляет 68,5%.

— "Италия больше всех поплатилась за санкции против России" — Москва и Рим наравне с работой по Ливии должны более тесно сотрудничать и по сирийскому направлению. Об этом в интервью "Известиям" заявил глава комитета сената Италии по международным делам и вопросам миграции, член правящей партии "Движение пяти звезд" Вито Петрочелли. Для этого в саммите Германии, России, Турции и Франции по ситуации в САР должен участвовать и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Сенатор также рассказал о позиции Рима по антироссийским санкциям и энергетическом плане Италии.

— Слив в конце тоннеля — Обвал грунта, который 10 января привел к затоплению Тушинского тоннеля в столице, мог произойти из-за его некачественной эксплуатации. Об этом, анализируя причины аварии на Волоколамском шоссе, заявил "Известиям" профессор кафедры информационной системы и технологии автоматизации строительства МГСУ Владимир Ройтман. По предварительным данным, причиной ЧП, произошедшего в 10.00 в шлюзе № 8 канала имени Москвы, стало разрушение стенки канала.

— Стартап от парты — В ближайшие годы выпускники всех российских вузов смогут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не дипломную работу, а собственный стартап. Повсеместное распространение этой практики начнется уже с нынешнего года, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минобрнауки. В ряде вузов выпускники некоторых специальностей используют такую возможность уже сегодня. Однако в целом для отечественной системы образования эта идея слишком революционна, и при ее воплощении могут возникнуть сложности, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Квантовый пшик — Российские специалисты уверены, что демонстрация первого квантового компьютера в Лас-Вегасе на выставке CES — важный шаг для индустрии, но не свидетельствующий о революции в области квантовых вычислений. Главная причина предъявления новой технологии, которая, по данным IBM, уже законченный коммерческий продукт, — желание менеджеров компании закрепить за собой право называться первопроходцами. По сути, на выставке представлена только декларация возможности использования квантового компьютера, а не он сам. В РФ разработки в этой области ведет несколько научных групп.

— Курс на поражение — Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать. Об этом сказано в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны. Документ позволит открыть огонь по воздушному судну — нарушителю, если есть реальная опасность, что его преднамеренное крушение приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. Это позволит в том числе предотвратить теракты, связанные с угонами самолетов.

— "Торнадо" после "Града" — Первые реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" отправлены в Южный военный округ. Это самые мощные РСЗО в Российской армии, сопоставимых аналогов за рубежом еще не создали. "Торнадо-С" полностью автоматизированы и могут самостоятельно наводить ракеты на цель. Перевооружение на эти комплексы станет шагом на пути к роботизации российской артиллерии.

— Поликлиника в кубрике — Российский ВМФ внедряет технологии телемедицины. Практически все корабли дальней морской зоны будут оснащены необходимой аппаратурой. Новые технологии позволят судовым медикам консультироваться со специалистами ведущих научных центров. Система позволит оперативно оказывать квалифицированную помощь экипажу, десанту и пассажирам в любом месте земного шара.