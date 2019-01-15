МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин встретится в Москве со своим коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, "лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений, а также актуальную международную и региональную проблематику".

Мнангагва прибыл в российскую столицу накануне, его визит запланирован на два дня. Как сообщил ранее председатель российско-зимбабвийского делового совета, основной акционер "Уралхима" Дмитрий Мазепин, глава африканской страны намерен обсудить в Москве проекты, которые могут быть интересны российскому бизнесу в Зимбабве.

Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля 2018 года. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов.

Дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Зимбабве были установлены 18 февраля 1981 года, а 24 января 1992 года Зимбабве официально признала Россию в качестве правопреемника СССР. Россия и Зимбабве тесно взаимодействуют на международной арене на основе совпадения или близости позиций по большинству актуальных проблем современности.

По приглашению Путина тогдашний президент Зимбабве Роберт Мугабе принял участие в празднованиях 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 года в Москве, а 10 мая в Кремле состоялась отдельная встреча глав двух государств.

В марте 2018 года состоялся визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Хараре, где он был принят президентом Мнангагвой, встретился с вице-президентом, министром обороны и по делам ветеранов Константино Чивенгой, провел переговоры с министром иностранных дел и международной торговли Сибусисо Мойо. В августе 2018 года вице-президент, министр обороны и по делам ветеранов Константино Чивенга посетил Россию для участия в церемонии закрытия Международных армейских игр, состоялась встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В целях развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Зимбабве действует межправительственная комиссия по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. В 2018 году был утвержден деловой совет Россия-Зимбабве. Объем товарооборота между Россией и Зимбабве в 2017 году составил 53,1 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 2,5 миллиона долларов, импорт — 50,6 миллиона долларов. По итогам января-сентября 2018 года товарооборот России с Зимбабве составил 31,085 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (кофе и табак). Россия представлена в Зимбабве компаниями по добыче алмазов, золота и платины. Совместный перспективный проект освоения зимбабвийского платинового месторождения "Дарвендейл" рассматривается как локомотив всего комплекса торгово-экономических и инвестиционных связей. Интерес к выходу на рынок Зимбабве проявляют такие российские компании, как АО "ВТК КАМАЗ", ООО "Комбайновый Завод "Ростсельмаш", АО "ОКХ "Уралхим", АО "Росгеология" и другие.

Зимбабве со своей стороны рассчитывает на инвестиции со стороны России в сферу сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, зеленых технологий, транспортную инфраструктуру, здравоохранение и систему подачи воды, которые помогут стране справиться с экономическим кризисом, а также на укрепление военно-технического сотрудничества с Москвой.

Также между странами осуществляется гуманитарное сотрудничество. В настоящее время в российских вузах обучаются более 160 зимбабвийцев, в том числе на контрактной основе. На 2018-2019 учебный год квота для Зимбабве, выделяемая правительством РФ на обучение по гражданским специальностям, составила 70 стипендий.

В ноябре 2018 года Россия оказала помощь Зимбабве в связи с зафиксированным в этой стране распространением вируса холеры. По линии МЧС РФ были переданы лекарственные препараты. Также было объявлено о направлении оборудования для создания передвижных медицинских центров.