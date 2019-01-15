МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Предприниматели предлагают законодательно ввести в РФ налог на выезд при пересечении госграницы, который составит 500 рублей и для иностранцев, и для россиян, а полученные средства направить на развитие собственной туристической отрасли.

В непростой международной обстановке "особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма", говорится в обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", направленном на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Бизнесмены отмечают, что "сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность".

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

"Считаем, что привлечение финансовых средств на развитие туризма в России возможно за счет иностранных туристов, пользующихся инфраструктурой России, а также граждан нашей страны, предпочитающих отдых за границей. Наша ассоциация предлагает ввести налог в размере 500 российских рублей на выезд с территории Российской Федерации, который будет распространяться как на граждан России, так и на иностранных туристов", — говорится в обращении за подписью президента организации Рахмана Янсукова.

В ассоциации отмечают, что налог будет взиматься каждый раз, когда гражданин России или иностранец будет покидать нашу страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

"Финансовая поддержка туристическому сектору страны из бюджета России на ближайшие 7 лет составит примерно 422,2 миллиарда рублей. Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год, что позволит не только обеспечить успешное выполнение Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 — 2025 годы)", но и заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития", — подчеркивается в документе.

КАЧЕСТВО УСЛУГ

По данным Всемирной туристской организации, Россия занимает одно из ведущих мест в мире в сфере международного туризма. Так, за 2017 год наша страна приняла более 24 миллионов иностранных гостей, что является девятым показателем в Европе и принесло почти 540 миллиардов рублей бюджету государства, напоминают в организации.

Вместе с тем в ассоциации отмечают рост количества российских граждан, отдыхающих за границей, в том числе и из-за несоответствия качества туристических услуг в РФ их стоимости.

Руководство нашего государства проводит планомерную политику по улучшению данной ситуации. Восстанавливаются и развиваются курорты Крыма, создается уникальная спортивная и оздоровительная инфраструктура, усиливается контроль деятельности туристических организаций, обеспечивается повышение квалификации сотрудников туристической сферы, отмечают в бизнес-сообществе.

"Однако представляется, что данных мер недостаточно для комплексного решения вышеуказанных проблем. Повышение качества туристических услуг и уменьшение их стоимости невозможно без масштабных работ по восстановлению и сохранению памятников культуры и искусства, культурного наследия, использования рекреационных ресурсов нашей страны, внедрения инновационных технологий", — считают в ассоциации, добавляя, что это требует дополнительного финансирования.

МИРОВОЙ ОПЫТ

Предлагаемый размер налога на выезд основан на системном анализе успешного мирового опыта в данном вопросе, поясняют предприниматели. Подобная практика используется в Японии, в том или ином виде сборы существовали или продолжают существовать в Индонезии, Индии, Израиле, Коста-Рике, Перу, а также в некоторых островных государствах – Кубе, островах Фиджи и Кука.

"Туристический комплекс России во все времена считался одним из лучших в мире, и сегодня, в условиях глобального противодействия со стороны ряда стран, у всех граждан нашей страны есть возможность переосмыслить отношение к природным красотам нашей родины и отдыху на территории нашего государства", — подчеркивают в организации.