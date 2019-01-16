БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине в 2018 году составила 47,6%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке, следует из доклада Национального института статистики страны.

"Потребительские цены в декабре 2018 года выросли на 2,6% по отношению к ноябрю 2018 года, в 2018 году инфляция составила 47,6%", — отмечает институт.

Наибольший рост показали цены на продукты питания и неалкогольные напитки (51,2%), услуги ЖКХ (45,7%), здравоохранения (50,2%), транспорт (66,8%), связь (55,3%), на табак и алкоголь (28,3%).

ЦБ Аргентины в 2019 году ожидает снижения инфляции до 28,7%.