МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) до конца января должны завершить процесс подключения сервисов системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) по приему и передаче документов Пенсионному фонду России (ПФР), сообщили в пресс-службе ПФР.

Как сообщили в фонде, 16 января в ПФР состоялось совещание по вопросам технологической реализации нового механизма подачи заявлений о переводе пенсионных накоплений и информирования граждан о последствиях досрочной смены пенсионного фонда. В мероприятии приняли участие представители негосударственных пенсионных фондов, Центрального банка и Минтруда России.

"В ходе встречи участники констатировали, что все информационно-технологические решения по федеральному закону № 269-ФЗ от 29 июля 2018 года (закон касается правовых последствий досрочного прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании, заключённых с НПФ, и досрочного перехода в другие НПФ или ПФР) реализованы. Сервис подачи заявлений о переводе пенсионных накоплений через Портал госуслуг, в рамках которого застрахованный уведомляется о потере инвестиционного дохода или не подлежащем восполнению убытке при досрочной смене страховщика, прошел тестирование и работает в продуктивной среде. В аналогичном режиме действует сервис информационного взаимодействия между ПФР и негосударственными пенсионными фондами по каналам СМЭВ. До 31 января негосударственным фондам необходимо завершить подключение сервисов СМЭВ по приему и передаче документов с ПФР", — сообщили в пресс-службе ПФР.

Отмечается, что все аспекты информационно-технологического взаимодействия ПФР и негосударственных фондов по реализации закона находятся на контроле Центрального банка и Пенсионного фонда России.