ЛОНДОН, 17 янв /ПРАЙМ/. Роман российского писателя Евгения Водолазкина "Авиатор" наряду с девятью произведениями других авторов вошел в предварительный список литературной премии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году, следует из сообщения финансового института.

ЕБРР, организовавший собственную литературную премию (The EBRD Literature Prize) в 2018 году для авторов из стран своего присутствия, в четверг опубликовал предварительный список произведений. Переводчики произведений на английский язык вместе с авторами также претендуют на награду.

Помимо романа Водолазкина, в число кандидатов на победу вошли: польский поэт Яцек Денель с произведением "Ляля", латышская писательница Нора Икстена с романом "Советское молоко" ("Молоко матери"), автор из Узбекистана Хамид Исмаилов с романом "Танец Дьявола", ливанский писатель Элиас Хури с книгой "Меня зовут Адам", марокканский писатель Абдельфаттах Килито с романом "Столкновение изображений", автор из Турции Узгюр Мумчу с романом "Машина мира", обладательница букеровской премии польская писательница Ольга Токарчук с повестью "Веди свой плуг", румынский писатель Варужан Восканян с произведением "Книга шепотов", а также книга на арабском языке, написанная девятью авторами "Рассказы Шатилы".

Ожидается, что короткий список из трех претендентов на премию будет объявлен 18 февраля, итоги конкурса будут подведены 7 марта. Победитель (автор и переводчик) получит награду в размере 20 тысяч евро.

Лауреатом литературной премии ЕБРР в 2018 году стал турецкий писатель Бурхан Сенмез с романом "Стамбул, Стамбул". Среди финалистов в том числе был российский писатель Борис Акунин с книгой "Весь мир — театр" из цикла приключений Эраста Фандорина.