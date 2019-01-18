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КОММЕРСАНТ

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— Добыча полезных охраняемых — ЧОПам нефтяных компаний мешает Росгвардия — Нефтекомпании опасаются монополизации рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа. ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", СИБУР и "Татнефть" написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний в адрес охраны на своих предприятиях. Для действий службы есть правовые основания, которые, по данным "Ъ", правительство поручало ей же и устранить, но этого не произошло. В Росгвардии считают проблему надуманной, но признают, что ее услуги дороже. Юристы полагают, что ЧОПы могут защититься от действий службы даже без законодательных изменений, но для этого нужно оспорить ее действия в суде.

— Государственный серб РФ — Как Александр Вучич в Сербии с удовлетворением стал тенью Владимира Путина — 17 января президент России Владимир Путин прилетел в Сербию и заверил, что Россия готова проложить по ее территории ветку продолжения "Турецкого потока" и даже уже собирается вложить в инфраструктуру этого проекта $1,4 млрд. Впрочем, специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников убедился, что Владимира Путина любят в Сербии не только за это и, может быть, даже не столько, а также залюбовался оказавшимся в сложном положении президентом Сербии Александром Вучичем.

— Зерно в тягость — Перевозчики не хотят работать с перегрузами — Автовладельцы жалуются на критическое положение дел с перевозками зерна и другой сельхозпродукции: им приходится работать с постоянным перегрузом, неся риски порчи машин и получения штрафов. Участники рынка считают виновниками владельцев грузов, которые, "используя коррупционные механизмы", экономят на логистике. Но ужесточение контроля может привести к росту цен на перевозки и падению доходов производителей.

— Деньги без срока годности — Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков — Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса. Сейчас такая возможность есть у многих операторов в рамках договора оферты, и потому закону не противоречит. В работу над законодательным запретом этой практики готов включиться и ЦБ.

— Руки прочь от зарубежной прибыли — МВФ рекомендует осуществить американскую налоговую реформу во всем мире сразу — При всех спорных моментах, полагают эксперты МВФ, полная реализация принципов американской налоговой реформы 2017 года позволяет стране, ее осуществившей, ощутимо выиграть у конкурентов. Как крайне осторожно полагают экономисты фонда, подобную реформу, освобождающую прибыли за рубежом от налогов, эффективнее всего для мировой экономики провести во всех крупнейших странах одновременно.

— Победа над бедностью требует ее модернизации — Для ее учета требуется все больше данных — Уровни бедности среди детей и пожилых в РФ почти в два раза выше средних по стране. Альтернативные способы оценки бедности, представленные РАНХиГС на Гайдаровском форуме, позволяют говорить о необходимости коррекции соцполитики — сейчас акцент в ней делается на пожилых, а большего внимания требуют бедные семьи с детьми. Предложена и "быстрая" мера по снижению бедности в 1,5 раза — адресная материальная поддержка беднейших семей с детьми в диапазоне 1–10 тыс. руб. в месяц — в год это обойдется стране в 600 млрд руб. Впрочем, менять нужно и механизм распределения — по оценкам экспертов, половина помощи сейчас достается не тем, кто в ней нуждается.

— К деловому климату подбирают ключи — Правительство одобрило план по упрощению ведения бизнеса — План "Трансформация делового климата" утвержден правительством. Пока в документ вошел первый пакет мер — 130 мероприятий по 12 направлениям деятельности бизнеса: от регистрации прав на имущество до таможенного администрирования. Чтобы очередной стратегический план не остался на бумаге, Белый дом обещает реализовывать его по принципу "двух ключей": каждое мероприятие будет считаться исполненным после подтверждения результата не только чиновниками, но и бизнесом.

— Дорогая нефть и слабый импорт вывели платежный баланс на рекорд — Мониторинг макроэкономики — Согласно первой оценке платежного баланса, опубликованной вчера Банком России, профицит текущего счета в 2018 году увеличился в 3,5 раза, достигнув исторического максимума в $114,9 млрд. Основания для рекорда — увеличение нефтяных цен и снижение внутреннего спроса на импорт. Это привело к значительному профициту торговли товарами в $194 млрд (в 1,7 раза больше, чем в 2017 году). Отрицательный вклад других компонентов текущего счета, включая торговлю услугами, был незначителен и поддержал рекордный профицит.

— Владельцам СМИ с двойным гражданством сохранили ограничения — Неконституционными КС посчитал только формулировки закона — Конституционный суд (КС) вчера велел законодателю переписать ст. 19.1 закона "О СМИ", запрещающую с 2016 года лицам с двойным гражданством владеть в СМИ долей более 20%. Неконституционным признан не сам запрет, а лишь его формулировки, позволившие судам фактически лишить главу медиахолдинга PMI Евгения Финкельштейна принадлежащей ему доли в ООО "Радио-Шанс" и дохода. Эксперты опасаются, что "законодатель установит еще более неприемлемые правила".

— Подсудимый согласился со всем, кроме пыток — Осужден первый из фигурантов дела "Сети" — Московский окружной военный суд вынес первый приговор по громкому делу "Сети": ФСБ обвиняет 10 молодых людей из Пензы и Санкт-Петербурга в создании террористического сообщества с целью свержения государственного строя. Участие в нем признал ранее судимый предприниматель Игорь Шишкин, который заключил сделку со следствием и дал показания на других фигурантов. Игорь Шишкин получил 3,5 года колонии общего режима. По данным правозащитников, осужденный подвергся во время задержания жестоким пыткам, но в отличие от ряда других обвиняемых отказался об этом заявить. Адвокат господина Шишкина Дмитрий Динзе заявил журналистам, что тех, кто не признает вину в этом деле, ждет расправа.

— Дело теневых трансплантологов требует пересадки — Россия добивается выдачи двух израильтян за продажу людей на органы — Как стало известно "Ъ", сразу четыре страны, в том числе Россия, добиваются экстрадиции из Турции гражданина Украины и Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной торговли человеческими органами. Еще одного израильтянина, Моше Хареля, пытаются экстрадировать с Кипра. Господин Вольфман, которого называют хозяином "мясной лавки", утверждает, что к теневой трансплантологии он не имел отношения, а лишь занимался оформлением страховок для клиентов печально известной клиники Medicus в Косово. При этом защите господина Вольфмана только через суд удалось добиться доступа к материалам российского следствия.

— Водка не пошла под сухарики — Экс-гендиректора АСГ арестовали по подозрению в хищении долей "Руско" — Тверской суд столицы арестовал на два месяца бывшего гендиректора "Алкогольной сибирской группы" Игоря Савельева. Подмосковная полиция инкриминирует ему мошенничество на 215,5 млн руб.: по версии следствия, господин Савельев незаконно получил контроль над компанией "Руско", выпускающей "Воронцовские сухарики", когда участвовал в ее деофшоризации. Сам бизнесмен отвергает обвинения.

— ПРО как противороссийская оборона — Дональд Трамп обнародовал новую стратегию ракетной защиты США — Новейшие российские военные разработки "бросают вызов существующим оборонительным системам" США, что делает необходимой их существенную модернизацию. Цель — создание средств перехвата ракет противника "на всех стадиях полета после запуска". Об этом говорится в представленной вчера президентом США Дональдом Трампом обновленной стратегии развития американской системы ПРО. В ней исходящая от России угроза увеличена на порядок в сравнении с аналогичными документами прошлых лет. Помимо России среди соперников и неприятелей Соединенных Штатов выделены Китай, КНДР и Иран.

— "Русские должны уничтожить ракету" — Замгоссекретаря США Андреа Томпсон — о том, как спасти Договор о РСМД — В МИД РФ в пятницу пройдет закрытый брифинг для иностранных послов, в ходе которого российские дипломаты предпримут попытку доказать, что Москва не нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого грозит выйти Вашингтон. Как показали состоявшиеся на текущей неделе двусторонние консультации в Женеве, американцев в этом уже не убедить. Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала корреспонденту "Ъ", почему США отказались от российских предложений по спасению договора.

— Депутаты вновь не едут в ПАСЕ — Думские оппозиционеры предложили выйти из ЕСПЧ и Совета Европы — Госдума в четверг вслед за Советом федерации (СФ) отказалась направлять делегацию в Страсбург для участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и призвала руководство страны приостановить внесение взносов в бюджет Совета Европы. Таким образом, ПАСЕ уже четвертый год будет работать без представителей РФ. В ПАСЕ "Ъ" в четверг сказали, что к отсутствию российских взносов были готовы.

— Суверенный рунет набирает скорость — В правительстве ждут реформы отрасли — Минкомсвязь предлагает не откладывать принятие законопроекта о "суверенном рунете", раскритикованного участниками рынка, Экспертным советом при правительстве и АНО "Цифровая экономика". Реформа может дорого обойтись государству, считают представители бизнеса. Так, расходы на реализацию требований только на сети "Вымпелкома" оцениваются в 1,5 млрд руб.

— НПФ готовят клиентов к потерям — В преддверии введения ИПК граждане могут лишиться десятков миллиардов рублей — Кампания по переводу пенсионных накоплений в преддверии введения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может стать заметно агрессивнее. Пенсионные фонды настроены на привлечение сотен тысяч новых клиентов, общее число сменивших страховщика граждан может вырасти до нескольких миллионов. При такой смене теряется инвестиционный доход, накопленный за предыдущие годы. Максимальные потери понесут "молчуны", решившие перейти в НПФ, а в целом по итогам 2019 года граждане могут лишиться десятков миллиардов рублей, предупреждают эксперты.

— Последний триллион застройщиков – Девелоперы запаслись деньгами перед реформой отрасли — По итогам 2018 года девелоперы Москвы и Подмосковья выручили за проданное жилье рекордную сумму — впервые в истории рынка это более 1 трлн руб. Но повторить этот успех в наступившем году застройщикам вряд ли удастся: переход на новые схемы финансирования строек и повышение ставок по ипотеке приведут к резкому снижению спроса.

— Кому подвластны банковские тайны — Анна Занина о доступе чиновников к информации — В далеком 2008 году, будучи сотрудницей банка, я нередко сталкивалась с ситуациями, когда госорганы безосновательно требовали передать им сведения, составляющие банковскую тайну. С тех пор мало что изменилось. Чиновники продолжают слать запросы в банки, считая себя вправе ознакомиться с информацией по счетам интересующих их лиц.

— ПИФы обновили рекорд — Несмотря на охлаждение инвесторов — Минувший год был непростым для рынка коллективных инвестиций. После очень успешного старта вторая половина года, особенно ноябрь и декабрь, свидетельствовала о снижении интереса инвесторов к паевым фондам. Тем не менее по итогам года суммарный приток средств в ПИФы превысил 86 млрд руб., обновив рекорд 2017-го. В нынешнем году управляющие надеются на сохранение показателей 2018 года.

— АКРА меняет главу — Екатерина Трофимова покинула свой пост — Созданное в конце 2015 года по инициативе Банка России национальное рейтинговое агентство АКРА лишилось руководителя. Об отставке гендиректора Екатерины Трофимовой совет директоров объявил в четверг. И. о. гендиректора назначен один из управляющих директоров АКРА Игорь Зелезецкий. Он может и возглавить агентство, в котором работает почти с самого основания. Тем более что он устраивает совет директоров, состоящий из иностранных граждан.

— На АТБ претендуют китайские инвесторы — Они заинтересованы в расширении возможностей своих клиентов — Иностранным инвестором, заинтересованным в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), может быть китайская инвестиционная компания Fosun или Harbin Bank. Интерес к покупке кредитной организации в России могут иметь и другие китайские банки, но они сейчас не имеют соответствующего мандата от властей своей страны.

— Турбины нештрафуемого типа — Энергорынку дали список льготных инноваций — Минпромторг определил производителей "инновационного" оборудования, которые получат льготные условия для участия в программе модернизации старых ТЭС. Генкомпании, купившие такие турбины и котлы, смогут избежать штрафов за опоздания с вводами или аварии. Основным поставщиком как паровых турбин, так и газовых, вероятно, станут "Силовые машины" Алексея Мордашова, также льготы могут получить турбины УТЗ "Реновы" Виктора Вексельберга (оба бизнесмена — под санкциями США). Но эксперты не уверены, что оборудование из перечня можно полностью отнести к инновационному: даже если его еще не делают в РФ, оно все равно отстает от зарубежных аналогов.

— Mercedes лишился комплектующих — Производство Sprinter Classic в Нижнем Новгороде приостановлено — Daimler признал приостановку из-за проблем с комплектующими выпуска модели Mercedes-Benz Sprinter Classic, на которую приходится основная часть продаж концерна в сегменте LCV в РФ. Речь идет о сборке автомобилей на мощностях группы ГАЗ Олега Дерипаски в Нижнем Новгороде. Ряд источников "Ъ" связывает остановку с санкционным фактором, отмечая, что это случилось еще летом 2018 года. Но собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией, уверяет, что Daimler продолжает выпуск двигателей и компонентов на Ярославском моторном заводе (ЯМЗ), также входящем в группу ГАЗ.

— Независимым НПЗ обещали льготы — Но заводы должны вложить в модернизацию 300 млрд рублей — Правительство дало шанс сохранить прибыльность девяти НПЗ второго эшелона, заключив с ними соглашения на получение обратного акциза (налогового вычета). Этот вычет — компенсация нефтепереработчикам, теряющим маржу при налоговой реформе, ранее на нее могли рассчитывать только компании под санкциями и крупные НПЗ, без него заводы закрылись бы. По соглашениям с Минэнерго, владельцы девяти НПЗ должны вложить в модернизацию 300 млрд руб. в 2015–2026 годах или достичь определенного уровня поставок нефтепродуктов на рынок РФ.

— Чартеры опять опаздывают — Росавиация отменяет 10% вылетов Azur Air и NordWind — После того как крупнейшие чартерные перевозчики Azur Air и NordWind допустили задержки вылетов в декабре, Росавиация предписала им сократить февральские чартерные программы на 10% для создания резерва судов. В Azur Air признают, что ее пунктуальность вылетов в декабре просела, но к праздникам ситуацию удалось выправить, и надеются на приход новых самолетов. Эксперты отмечают, что урезание 10% программы — существенные потери для любого чартерного перевозчика.

— Сотовые операторы ищут выручку в облаках — Компании наращивают доходы в новом сегменте — Российские операторы связи начали зарабатывать на облачных услугах, в которые активно инвестировали в последнее время. Так, выручка МТС от этого направления по итогам 2018 года увеличилась в три раза, примерно до 1 млрд руб., тогда как инвестиции в него достигли 12,4 млрд руб. Другие операторы также планируют кратный рост доходов в сегменте: "Ростелеком" — в полтора раза, а "Вымпелком" — в десять раз. По оценкам экспертов, облачные услуги могут в перспективе приносить операторам 10–20% выручки, но пока им не удалось занять заметного места на рынке.

— Швейцарцы хотят свое и дорогое — Фармпроизводитель Novartis защищает препарат от аналогов — Швейцарская Novartis хочет запретить российским производителям дженериков препарата от рассеянного склероза финголимод их продажу. Иностранная компания продлила патент на определенную дозировку оригинального лекарства. Поскольку на рынке в принципе нет других дозировок этого лекарства, получается, что все производители аналогов нарушают эксклюзивные права Novartis. Аналогичная практика широко распространена на фармацевтическом рынке и препятствует выходу более дешевых лекарств, считают эксперты.

— Верховный суд защитил Baidu — Китайский поисковик нашел поддержку в России — Верховный суд (ВС) России отказал предпринимателю Константину Потороке в регистрации товарного знака Baidu. Ранее Суд по интеллектуальным правам не увидел у российских потребителей ассоциативных связей между этим знаком и китайским поисковиком и решил, что Роспатент обязан рассмотреть заявку предпринимателя.

— Rambler перевыпустит "Живой журнал" — Компания еще раз обновит блогерскую платформу — Rambler Group начинает очередной перезапуск платформы LiveJournal, терявшей аудиторию последние годы. Компания предложит блогерам новые возможности для продвижения и начнет использовать технологии искусственного интеллекта для рекомендаций контента. Изменения были актуальны еще несколько лет назад, считают участники рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Кто будет расплачиваться за закон об управлении рунетом — Операторов ждут новые расходы, а пользователей – новые блокировки — Минкомсвязи и Роскомнадзор поддерживают законопроект об управлении рунетом, который в декабре 2018 г. внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Об этом заявили замминистра связи Олег Иванов и замруководителя Роскомнадзора Александр Панков, выступая на заседании комитета Госдумы по информационной политике. Также законопроект поддержали представители Федеральной службы охраны (отметив, что некоторые его элементы требуют технического уточнения – а такие корректировки можно внести и во втором чтении) и Федеральной службы технического и экспортного контроля.

— Почему уволилась гендиректор крупнейшего рейтингового агентства — Часть эмитентов была недовольна низкими рейтингами, а часть сотрудников – самой Екатериной Трофимовой — Совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в четверг принял заявление гендиректора Екатерины Трофимовой об уходе, сообщило агентство. Временно исполнять ее обязанности будет управляющий директор группы структурированного финансирования АКРА Игорь Зелезецкий (он и операционный директор Мария Мухина будут подчиняться председателю совета директоров).

— КС предписал уточнить норму об ограничении участия иностранцев в российских СМИ — Но не объяснил законодателям, как именно и в какие сроки это сделать — Конституционный суд признал в четверг не соответствующими Основному закону положения ст. 19.1 закона о средствах массовой информации (СМИ), не позволяющие точно установить круг субъектов корпоративных правоотношений, на которых распространяется ограничение доли иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20%. Само по себе это ограничение не противоречит Конституции, так как препятствует установлению иностранными гражданами стратегического контроля над медиа, а такое влияние может угрожать национальной безопасности России, говорится в решении Конституционного суда.

— Президент Трамп вспомнил о "звездных войнах" президента Рейгана — Но создание космических перехватчиков ракет запланировано на отдаленное будущее — Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе третьего с момента своего избрания посещения Пентагона представил долгосрочный обзор противоракетной обороны (ПРО). На момент сдачи этого материала текст обзора официально опубликован не был, но с основными положениями проекта ознакомилось американское издание Defense News. Оно отмечает, что обзор политики США в области ПРО на длительный период должен был быть представлен еще осенью 2017 г., но его презентация неоднократно откладывалась. Не исключено, пишет издание, что публикацию придерживали из-за необходимости создать благоприятный фон для переговоров Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

— Минэкономразвития отобрало 150 идей, как улучшить условия ведения бизнеса — Осталось сделать так, чтобы они заработали — "Ведомости" ознакомились с финальной версией плана улучшения условий ведения бизнеса, подготовленного Минэкономразвития (проект "Трансформация делового климата", подлинность подтвердил федеральный чиновник). В четверг он был одобрен правительством.

— Приостановка работы правительства бьет по экономике США — Прекращение работы правительства уже мешает бизнесу, и скоро ситуация может сильно ухудшиться — Частичное прекращение работы правительства США, ставшее самым длительным в истории, пока не очень заметно. Но уже скоро ситуация может сильно осложниться, предупреждают специалисты. В худших сценариях возможны сбои в работе воздушного и водного транспорта, прекращение поддержки миллионов малообеспеченных семей.

— Счет текущих операций России показал рекордный профицит — Импорт товаров стал сокращаться из-за слабого спроса — В 2018 г. профицит счета текущих операций достиг рекордных $114,9 млрд, сообщил Центробанк (против $33,3 в 2017 г.). Ключевую роль сыграл рост положительного сальдо внешней торговли в 1,7 раза до $194,4 млрд: экспорт в стоимостном выражении вырос благодаря подорожавшему топливу, а рост товарного импорта, напротив, замедлился.

— Илья Авербух: Америка – прекрасная страна для людей без больших амбиции?— Продюсер и режиссер рассказывает, почему не остался в США, как смог сделать свою продюсерскую компанию и шоу "Ледниковый период" и каким будет его новый ледовый спектакль "Клеопатра" — Илья Авербух рассказывает, почему не остался в США, как смог сделать свою продюсерскую компанию и шоу "Ледниковый период" и каким будет его новый ледовый спектакль "Клеопатра".

— ВТБ купил контроль в "Медиалогии" — Банк не исключает продажи компании отраслевому инвестору — Банк ВТБ сообщил, что купил 63% долей ООО "Медиалогия", разработчика мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа. 75% "Медиалогии" были у компании IBS, 25% – у Сергея Мацоцкого. По завершении сделки, по данным "СПАРК-Интерфакса", доля Мацоцкого снизится до 21% "Медиалогии", оставшиеся 16% получит ее гендиректор Александр Волков.

— АФК "Система" с партнерами вложит 2 млрд рублей в туристический кластер в Карелии — Деньги пойдут в том числе на создание гостиничной сети в республике — АФК "Система" намерена принять участие в создании туристического кластера в Карелии: вместе с партнерами она планирует инвестировать в строительство отелей на территории республики, рассказал "Ведомостям" управляющий партнер корпорации Артем Сиразутдинов. Сумму запланированных инвестиций он не назвал. В ближайшие два года корпорация и партнеры вложат в проекты в этом регионе около 2 млрд руб., говорит человек, близкий к руководству АФК "Система". Партнеров он не раскрыл. О таких планах корпорации знают также два консультанта, работавших с ее гостиничными проектами, и один из партнеров холдинга.

— Renault хочет через интернет продавать автомобили в России — Купленные через онлайн-шоурум машины привезут клиенту на дом — Об этом "Ведомостям" рассказали топ-менеджеры одной из дилерских компаний французского автоконцерна и человек, знакомый с менеджерами Renault. Новый инструмент компания может использовать при выводе на рынок своей главной новинки 2019 г. – купе-кроссовера Renault Arkana, рассказывают собеседники "Ведомостей". Начало продаж ожидается в мае-июне, цены на автомобиль пока не объявлены. Идея такая: первые покупатели, полностью оплатившие машины онлайн, получат их с доставкой на дом.

— Президентом "Магнита" стал бывший гендиректор "Ленты" Ян Дюннинг — Структура управления краснодарского ритейлера становится все сложнее — Второй по выручке ритейлер в России "Магнит" объявил о назначении бывшего гендиректора "Ленты" Яна Дюннинга президентом и членом правления. Пост гендиректора и председателя правления "Магнита" с 2018 г. занимает Ольга Наумова, экс-руководитель сети дискаунтеров "Пятерочка", принадлежащих X5 Retail Group.

— "Шереметьево" вошло в десятку крупнейших аэропортов Европы — Помог чемпионат мира по футболу, проходивший летом в России — В 2018 г. "Шереметьево" приняло 45,9 млн пассажиров, обогнало по этому показателю римский "Фьюмичино" и вошло в топ-10 самых загруженных аэропортов Европы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аэропортов. В 2015–2017 гг. "Шереметьево", по данным Международного совета аэропортов, было по пассажиропотоку на 11-м месте в Европе (позади Рима), а в 2014 г. и ранее – на 12-м, уступая еще и "Домодедово".

— Что ждет вкладчиков в 2019 году — Ставки по депозитам для населения продолжат расти, но недолго — Минувший год оказался не таким драматическим для вкладчиков, как предсказывали аналитики.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Счет в пользу — Ставки по банковским вкладам выросли до максимума последних полутора лет — Ставки по вкладам в российских банках продолжают расти и уже достигли максимума полуторагодичной давности. По прогнозам экспертов, опрошенных "Российской газетой", в ближайшие шесть месяцев доходность депозитов может прибавить еще как минимум 0,25-0,50 процентного пункта.

— До потолка не дотянулись — Ипотека дорожает вслед за ставкой Центробанка — Ставки по ипотеке пошли вверх. Минстрой обещал, если понадобится, поддержать заемщиков. Прецеденты уже были — часть банковской ставки субсидировали за счет государства. Каким должно быть повышение, чтобы ввели такие льготы? И что делают регионы, чтобы ипотека стала доступнее? "Российская газета" разбиралась в ситуации.

— Про чтение по Брайлю — Как в России найти новую книгу для незрячего человека?— В России осталось всего три издательства, специализирующихся на выпуске книг со шрифтом Брайля. Все три вынуждены не конкурировать, а скорее сотрудничать друг с другом. Например, обмениваться специалистами по математике, физике, которые необходимы для разработки материалов по ЕГЭ.

— Свет выйдет из тени — Долги энергосбытовых компаний снизят введением лицензий — Долги энергосбытовых компаний, которые работают на розничном рынке электроэнергии, более чем в три раза превышают долги оптовиков. Некоторые энергосбыты собирают деньги с потребителей, но не расплачиваются с производителями энергии и сетями. Рычаг давления на них появится 1 июля 2020 года, когда вступит в силу закон о лицензировании энергосбытовой деятельности.

— Рейс 2018: разбор полета — Эксперт о мировой безопасности полетов, беспилотниках и контроле в небе — По данным партнера Всемирного фонда безопасности полетов компании Aviation Safety Network, в 2018 году произошло 15 катастроф с участием гражданских воздушных судов, сертифицированных для перевозки 14 или более пассажиров. Погибло 556 человек. Двенадцать катастроф — с пассажирскими самолетами, три — с грузовыми. Три "аварийные" авиакомпании включены в "черный список" Евросоюза. Что за этой статистикой? На вопросы "РГ" отвечает член Всемирного фонда безопасности полетов, президент Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Валерий Шелковников.

— От Москвы до Белграда — Россия и Сербия подписали больше 20 соглашений о развитии отношений двух стран — В четверг Владимир Путин посетил с официальным визитом Сербию. Это его первая зарубежная поездка в новом году. По итогам было подписано больше 20 важнейших документов для развития отношений двух стран в сфере инвестиций, цифровых технологий и энергетики. Путин сделал важные заявления по "Турецкому потоку" и ситуации в Косово. Но главное — Россия и Сербия подтвердили свои братские отношения, которые, по словам лидеров двух стран, никогда не будут зависеть от международной конъюнктуры.

— Выбор вуза — Валентина Матвиенко вновь возглавила наблюдательный совет РУДН — Наблюдательный совет Российского университета дружбы народов (РУДН) в четверг провел заседание в новом составе в Совете Федерации. В мероприятии приняли участие ректор университета Владимир Филиппов, члены ректората и ученого совета РУДН, а также Министерства науки и высшего образования России.

— Вопрос в деталях — КС РФ начал рассмотрение дела о налоге на имущество — Конституционный суд начал рассмотрение дела о налоге на имущество физических лиц. Имеет ли регион право брать за основу для начислений инвентаризационную стоимость объекта недвижимости, если в соседнем субъекте уже перешли на кадастровую — такой вопрос поставила перед судьями жительница Алтая Ольга Низамова.

— Виртуальный щит — Депутаты Госдумы хотят защитить рунет от внешних угроз — Российский сегмент интернета уязвим, и нашей стране нужен цифровой суверенитет. С этим согласились участники заседания в Госдуме на тему законопроекта о защите рунета. С учетом замечаний инициативу концептуально поддерживают в профильных ведомствах.

— Бизнесу на оценку — Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климата — Развитие делового климата в России продолжится в рамках специального плана правительства, утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Эффективность работы по-прежнему должен будет подтверждать непосредственно бизнес, а не чиновники.

— Дело о процентах — КС обязал уточнить закон о СМИ в части иностранных владельцев — КС РФ обязал федерального законодателя уточнить ограничения, которые закон налагает на владельцев СМИ с иностранным или двойным гражданством. Соответствующее решение вынесено после проверки статьи 19.1 закона "О средствах массовой информации".

— Премия покажет — В России выберут лучшие предприятия по качеству — В России стартовал конкурс на соискание премии правительства в области качества 2019 года.

— Перехват в ближнем космосе — МиГи-31 поразили цель в стратосфере — Уникальную учебно-боевую задачу выполнила пара модернизированных высотных перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа. Летчики условно поразили цель в стратосфере, то есть фактически в ближнем космосе.

— Сезонный катаклизм — Зимние холода в российских регионах неизменно испытывают на прочность коммунальное хозяйство. Начиная с ноября, что-нибудь где-нибудь непременно случается. Где-то обильный снегопад парализует движение в городе, где-то прорыв трубы оставляет без тепла десятки домов, где-то метельный ураган на несколько суток лишает света целый поселок. Зимние происшествия однотипны и повторяются из года в год. Вот и опять.

— И в лес, и по дрова — Руководитель Рослесхоза — о рощах в городах, шлагбаумах на опушках и обманутых дольщиках — Все городские леса до конца года поставят на кадастровый учет, чтобы на их месте не могли ничего построить.

— Не имей сто рулей — Пользователи крадут кресла, магнитолы и "баранки" — Один из крупнейших в России операторов каршеринга предоставил невообразимую статистику: за год из его автомобилей пропало 18 тысяч литров омывающей жидкости, 146 аккумуляторов, 14 сидений и 7 рулей. Причем в трех случаях вместо современных "баранок" хитроумные клиенты поставили старые.

— Велика потеря — Каждый четвертый литр дизеля в России — это суррогат — 25 процентов спроса на дизельное топливо в России покрывают его низкокачественные заменители. В годовом объеме это 8,9 миллиона тонн. На рынке бензина заменителей меньше — около трех процентов от спроса, или 0,9 миллиона тонн. Суммарно из-за популярности суррогата государство и бизнес потеряли в 2017 году более 86 миллиардов рублей доходов, при том что потребители дизельного суррогата (в отличие от бензинового) потерь не несут: их кошелькам и старым машинам паленое топливо по вкусу.

— Музоборз — Блогеры в Москве перекрыли Новый Арбат — Столичное управление ГИБДД начало проверку после публикации видеоролика, в котором популярные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата для съемок клипа.

— Бюджет дальних расстояний — На льготные билеты добавят 5,2 млрд рублей — Минтранс предлагает дополнительно выделить 5,2 миллиарда рублей на субсидирование льготных полетов с Дальнего Востока и в обратном направлении. Об этом "РГ" сообщили в ведомстве.

— Невыносимая трудность бытия — Эксперты Давосского форума обновили карту глобальных рисков — Наиболее угрожающим глобальным риском в 2019 году станут геополитические и геоэкономические противоречия между ведущими державами, следует из ежегодного доклада о мировых угрозах, опубликованного организаторами Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе за несколько дней до его начала. Он основан на опросе сотен экспертов из самых стран.

— Всех развезет — В BlaBlaCar появятся автобусы — Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar объявил о запуске сервиса для автобусных перевозчиков — BlaBlaCar Pro.

— Котлета похудела — Спрос на фастфуд будет расти, несмотря на уменьшение порций — Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" уменьшила размер второй котлеты в бургерах. Объяснили это новыми стандартами.

— Дешевое незачем экономить — Анатолий Чубайс: Низкая цена всегда равна энергорасточительности — Выступление председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса на экспертной дискуссии "Повышение энергоэффективности как приоритет развития экономики России", прошедшей в рамках Х Гайдаровского форума, вызвало бурную реакцию СМИ и блогеров.

— Собянин открыл эстакаду на Волоколамском шоссе — На Волоколамском шоссе вчера открылась новая двухполосная эстакада. Движение транспорта по ней запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Права на самокат — Гироскутеры предлагается приравнять к мопедам — Глава Союза пешеходов Владимир Соколов предложил признать электросамокаты мопедами и распространить на их водителей все необходимые действия Правил дорожного движения. Впрочем, он не одинок в желании урегулировать так называемый малый электротранспорт. В Госдуме прошел "круглый стол" на тему нормативного урегулирования гироскутеров, сегвеев, а также прочих электроизысков на колесах.

— Окна роста — Цены на новостройки в Москве продолжат расти — Цены на жилье в Москве стабильно росли весь минувший год и, скорее всего, продолжат повышаться и в наступившем. К такому выводу пришло большинство опрошенных "РГ" экспертов. Но одни прогнозируют рекордное подорожание, а другие настаивают на цифрах, близких к статистической погрешности. Что же делать покупателям — ждать или покупать?

— Суд передумал — Снят арест с акций "Газпрома" в операторах "Северных потоков" — Суд кантона Цуг в Швейцарии 16 января отменил постановление от 29 мая 2018 года, которым были наложены обеспечительные меры (фактически арест) на акции "Газпрома" в проектных компаниях — операторах "Северного потока" и "Северного потока-2" — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Арест был наложен из-за попыток "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" долг, правомерность которого российская компания сейчас оспаривает в суде.

— Гении разведки — В "Российской газете" представили новую книгу Николая Долгополова — В редакции "Российской газеты" прошла презентация книги нашего коллеги, заместителя главного редактора Николая Михайловича Долгополова, который недавно отпраздновал солидный юбилей.

— Штрафы на глазок — Госавтоинспекция посчитала нарушителей, выявленных камерами — Комплексы автоматической видео и фотофиксации выявили в России почти 106 миллионов нарушений Правил дорожного движения.

— Говорит и показывает квартира — Сигнал спутниковых каналов абоненты получали из пиратской студии — Полицейские задержали двух жителей Новочеркасска, без разрешения правообладателя транслировавших спутниковые телеканалы 9 тысячам абонентов. О возбуждении уголовного дела в отношении необычных пиратов сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Компромат не виден — На автора скандального ролика решили не заводить уголовное дело — Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о клевете против автора скандального видеоролика о громких похоронах в Амурске.

— Аккаунт в черном списке — Военным в запасе могут запретить пользоваться соцсетями и размещать информацию в СМИ и интернете — В Минобороны корреспонденту "РГ" подтвердили, что запрет на использование соцсетей, который собираются распространить на военнослужащих, может коснуться и уволенных в запас офицеров, прапорщиков и солдат. Такую информацию накануне сообщили некоторые СМИ. Там было сказано, что для данной категории граждан собираются ввести законодательное ограничение в пользовании интернетом сроком на 5 лет. А для нарушителей в зависимости от тяжести проступка назначат административное или уголовное наказание.

— Колония устарела — Легко ли закрыть ветхую тюрьму —Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект, который прописывает порядок закрытия ветхих колоний в том случае, если местные власти возражают.

— Подкидыш из подъезда — Бросившая ребенка виновна — Мировым судьей судебного участка № 278 Щелковского района Московской области вынесен обвинительный приговор Татьяне Гринишак, которая признана полностью виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ и статьей 156 УК РФ — в оставлении в опасности малолетнего ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С учетом раскаяния ей было назначено довольно мягкое наказание — штраф в размере 40 тысяч рублей.

— Авария с особым статусом — Подал в отставку судья, который сбил девушку — Стало известно, что судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей о прекращении своих полномочий.

— Формула взрыва — Почему газ в домах остается угрозой — Поможет ли решить проблему взрывов в квартирах советский опыт, когда газовые службы проверяли дома регулярно и бесплатно, потому что цена на обслуживание автоматически закладывалась в цену газа, а не как сейчас, в сервисные договоры?

— Операция-вихрь — За свободу Европы СССР отдал миллион жизней — За возрождение национальной независимости восточно-европейских стран отдали свои жизни около миллиона советских солдат и офицеров, напомнил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, открывая заседание рабочей группы по подготовке к 75-летию освобождения Европы от нацизма. Эта группа, в частности, будет разрушать мифы о вкладе в победу Красной армии и ее союзников. Не умаляя героизма "многочисленных рядовых Райанов", уточнил министр культуры РФ Владимир Мединский.

— О чем молчит Мэй — Евросоюз больше не верит в способность премьера Британии провести через парламент соглашение по "брекзиту" — Оказавшись у разбитого корыта после того, как парламент отверг подготовленное ее кабинетом соглашение с Евросоюзом, премьер Тереза Мэй взяла паузу. И теперь по обе стороны Ла-Манша гадают, что сделает глава правительства Альбиона дальше. Британские эксперты считают, что в феврале г-жа Мэй с бульдожьим упрямством предпримет еще одну попытку убедить депутатов в своей правоте и вновь внесет на их рассмотрение проект договора с Брюсселем.

— Дошло до прокуроров — Американские СМИ узнали о расследовании против Huawei — Недавнее задержание в Канаде финдиректора китайского гиганта в сфере телекоммуникаций Huawei по запросу США может оказаться вершиной айсберга в противостоянии Вашингтона и Пекина. Как утверждает The Wall Street Journal, федеральные прокуроры США проводят уголовное расследование в отношении этой компании, которую обвиняют в краже интеллектуальной собственности.

— Религиозную войну узаконили — Верховная рада обосновала конфискацию храмов — Украинский парламент минимальным количеством голосов, и не с первой попытки, принял скандальный законопроект N 4128 — поправки к уже существующему закону "О свободе совести и церковных организациях". Этот документ заранее назывался "законом о церковном рейдерстве", был подвергнут критике в Европе, но все-таки был принят в угоду Петру Порошенко и местным раскольникам. Новыми правилами украинское государство, по-прежнему отделенное от церкви, если верить конституции, предписало населению поделиться на правильных и неправильных, с его точки зрения, христиан. У "неправильных", то есть у прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ), будут отобраны храмы.

— Машины сдались — В японском отеле уволили роботов за профнепригодность — Машины так и не смогли превзойти человеческие способности, по крайней мере в одном отдельно взятом отеле на территории японской префектуры Нагасаки. Постояльцы гостиницы под названием "Хэнна" (в переводе с японского — странный, необычный, оригинальный) в городе Сасебо остались недовольны качеством услуг, которые им оказывали роботы.

— Мы не забыли о помощи России — Президент Зимбабве рассказал для "РГ" и ТАСС о тайм-менеджменте для лидера — Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе официального визита в Москву дал эксклюзивное интервью "Российской газете" и ТАСС.

— Не снимать — В Британии официально запретили делать фото под юбками — Британский парламент принял новый закон, запрещающий тайное фотографирование под юбками или одеждой женщин (Upskirting). За правонарушение грозит лишение свободы до двух лет. Распоряжение распространяется также на территорию Уэльса, сообщает газета The Independent.

— Овсянка, сэр — Полина Астафьева: Я была уверена, что "Войну и мир" написал мой дед… — Человек уходит в прошлое незаметно. Со временем все меньше остается людей, которые жили с ним рядом, помнят его голос. Потом живые детали стираются, и человек становится частью истории. Именно это сейчас происходит с Виктором Петровичем Астафьевым, которого не стало более семнадцати лет назад.

— "Зайцы" отменяются — В Петербурге из автобусов запретили высаживать детей-безбилетников — В Петербурге кондукторы городских автобусов, трамваев и троллейбусов больше не должны высаживать из салонов детей, которые не оплатили проезд. Комитет по транспорту Петербурга утвердил единый регламент на случай, если в салоне окажется юный безбилетник.

— Ожидание с комфортом — В Якутии горожан от мороза спасают теплые остановки — Власти города Нерюнгри решили по примеру Якутска строить теплые автобусные остановки. В ближайшее время планируется открыть семь таких павильонов.

— Рубль потеснил "Газель" — В Башкирии семьям с восемью детьми выплатят по 600 тысяч — С этого года многодетные семьи Башкирии, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей, могут получить единовременную социальную поддержку в размере 600 тысяч рублей. Такое решение узаконили парламентарии региона по инициативе министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Ранее для получения такой суммы основным условием было наличие девяти несовершеннолетних детей. Об этом сообщил и.о. министра Юрий Мельников.

— Маменькин принц — Почему мемы #яжемать и #онжеребенок стали самыми популярными — Мемы #яжемать и #онжеребенок стали самыми употребляемыми в рунете. Это значит, что нас все-таки беспокоят родители, с шашкой наперевес защищающие любые поступки любимого чада. Новостные ленты пестрят заголовками: "Мать устроила скандал в поликлинике", "Молодая мама потребовала выгнать учительницу", "В детском саду мама устроила разборки". Что с нами происходит?

— Прививка памяти — В Музее Победы открыта выставка возвращения в Новгород его истории — Экспозиция "Новгород. Хроника освобождения" открылась в Музее Победы в Москве. Она рассказывает о чуде — чуде того, как почти стертый с лица Земли древний город не только воскрес, но вернул разграбленные или почти уничтоженные исторические памятники и ценности.

— Спам — удел слабых — Мессенджер WhatsApp побил рекорды популярности — Мессенджер WhatsApp обогнал Facebook по количеству активных пользователей, согласно данным исследовательской компании App Annie, опубликованным VentureBeat. Как отмечается, произошло данное событие еще в сентябре 2018 года, однако известно об этом стало только сейчас.

ИЗВЕСТИЯ

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— Смольный призыв: администрация Петербурга взяла курс на омоложение — В рядах чиновников Северной столицы идет масштабная ротация кадров — В правительстве Санкт-Петербурга продолжаются массовые кадровые перестановки. По информации "Известий", в ближайшее время в Смольном ожидаются отставки как минимум двух вице-губернаторов — Константина Серова и Александра Говорунова. Кроме того, на этой неделе были назначены и главы сразу 10 комитетов. Большинство новых управленцев администрации и.о. губернатора Александра Беглова — выходцы из Северной столицы либо люди, долгое время работавшие в городе на Неве. Главные задачи, которые стоят перед ними, — рост доверия к власти и улучшение социального самочувствия петербуржцев, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Сбилась со счета: почему крупнейшее агентство АКРА меняет директора — Оно не выполнило амбициозную цель составить конкуренцию "большой тройке" американских лидеров на мировом рынке — Причинами ухода Екатерины Трофимовой с поста генерального директора рейтингового агентства АКРА могли стать разногласия с оцениваемыми компаниями, сотрудниками и менеджментом, рассказали "Известиям" три источника на финансовом рынке. Ее пост временно занял директор группы структурированного финансирования АКРА Игорь Зелезецкий, сообщила компания. Агентство должно стать конкурентом Moody"s, Fitch и S&P в том числе на мировой арене, но, по словам экспертов, это слишком амбициозная задача в текущих условиях. АКРА сосредоточится на новом этапе развития, однако что конкретно изменится в компании, не говорят. Акционеры надеются, что после смены руководства работа продолжится в прежнем режиме.

— Чистые как WADA: у РУСАДА высокий шанс сохранить статус — Объявление решения исполкома Всемирного антидопингового агентства может быть перенесено на более поздний срок — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) имеет высокие шансы сохранить статус соответствия кодексу WADA. Об этом "Известиям" рассказали источник в WADA, а также несколько экспертов. Вероятность положительного решения есть, несмотря на срыв дедлайна по исследованию базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Свое заключение исполком WADA должен объявить 22 января. Однако, по мнению заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, нельзя исключать, что оглашение будет перенесено на более поздний срок.

— С Кореей встретиться: Ким и Трамп выбирают место второго саммита — Подготовка к встрече американского и северокорейского лидеров близка к завершению — Подготовка ко второму саммиту Ким Чен Ына и Дональда Трампа, похоже, выходит на финишную прямую. Ожидается, что уже сегодня Ким Ён Чхоль — высокопоставленный северокорейский чиновник, ответственный за переговоры с США, — встретится в Вашингтоне с госсекретарем Майком Помпео. Пока доподлинно не известны ни дата, ни место проведения нового саммита лидеров КНДР и США, но, судя по ряду признаков, он может состояться уже в феврале в одном из городов Вьетнама. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, существенных шагов к денуклеаризации Корейского полуострова ждать по итогам встречи не стоит, но некоторые взаимные уступки вполне возможны.

— "Нет в истории второго такого примера бедствия и ужаса" — В школьных учебниках блокаду Ленинграда покажут через эмоции, а не цифры — В преподавании отечественной истории появятся новшества: к 75-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны для учителей готовится брошюра по "трудным вопросам" блокады Ленинграда. В обязательную программу также может быть включено посещение музеев, эту идею историки уже обсудили с министром просвещения Ольгой Васильевой. О том, что сегодняшние школьники знают об одном из самых трагических периодов Великой Отечественной войны, почему не надо скрывать никакие факты и для чего на уроках истории должно быть больше эмоций и меньше цифр, в канун 76-летия прорыва блокады рассказали эксперты "Известий".

— Варшава начинает торг: в Москве откроется польское инвестагентство — Офис прибалтийской страны намерен оказывать содействие и российскому бизнесу — В конце февраля — начале марта в России начнет полноценную работу офис Польского агентства по инвестициям и торговле (ПАИТ). Он должен помочь малому и среднему бизнесу республики выйти на российский рынок. Об этом "Известиям" сообщил руководитель организации Войцех Колигнан. По его словам, ведомство также будет содействовать российским компаниям, заинтересованным в сотрудничестве.

— Не борщом единым: гастротуристов накормят клопсами и посикунчиками — Иностранных гурманов завлекают в Россию экзотическими блюдами русской кухни — Борщ, водка и черная икра — главное, с чем ассоциируется у иностранцев русская кухня. Такой вывод был сделан на основе опроса граждан 33 стран, уже посетивших Россию или только собирающихся это сделать. В ближайшем будущем эта ситуация будет исправлена, сообщила "Известиям" президент проводившей исследование Ассоциации культурно-гастрономического туризма Маргарита Полоник. Российская кулинарная традиция намного разнообразнее, чем принято считать за рубежом. Калининградские клопсы, башкирский бешбармак, задонская уха, кубанские штрули и уральские посикунчики — лишь малая часть списка уникальных блюд из разных уголков нашей страны, которые должны привлечь гастротуристов.

— "Я никогда в прорубь не погружаюсь" — Епископ Пантелеимон — о том, что исповедь во время Крещения важнее купаний, а в посещении храма в джинсах нет ничего предосудительного — Почему купание в проруби на праздник Крещения не является обязательным обрядом этого праздника? Для чего больницам капелланы и их помощники? Какую работу ведет РПЦ, чтобы сделать храмы доступными для инвалидов? На эти и другие вопросы "Известий" ответил викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).

— Честный сговор: ритейлеры обязались не торговать фальсификатом — Крупные сети подписали документ об отказе работать с производителями некачественных продуктов — Крупнейшие торговые сети договорились не заключать договоры поставки с "серийными" производителями некачественного товара. Речь в том числе идет о фальсификате, когда пикша выдается за треску, а маргарин — за сливочное масло. Это следует из протокола комиссии по применению Кодекса добросовестных практик, с которым ознакомились "Известия". По словам экспертов, соглашение даст гражданам уверенность в качестве купленного товара, а торговым сетям — возможность не конкурировать друг с другом. Производители будут знать: другой ритейлер не станет продавать более привлекательный по цене фальсификат. Однако некоторые эксперты сомневаются в эффективности кодекса — за его нарушение предусмотрена только репутационная ответственность, и желание получить выгоду может перевесить.

— Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец — "Известия" первыми побывали на борту одного из самых закрытых кораблей флота — Балтийский флот принял на вооружение головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Каракурт", который получил наименование "Мытищи". Это один из самых закрытых кораблей российского Военно-морского флота, его государственные испытания завершились несколько недель назад. Было протестировано его мощное вооружение — крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". "Известия" первыми побывали на борту "Мытищ", выяснили возможности вооружения, узнали, как организована служба на МРК, и оценили его интерьер.

— Время первых: какие проекты из "списка Белоусова" готовы к старту — По 13 из них уже до конца марта могут быть заключены инвестиционные соглашения — Из почти тысячи проектов, поступивших на рассмотрение так называемой рабочей группы под председательством Силуанова–Шохина (возникла после появления "списка Белоусова"), больше дюжины находятся в высокой стадии готовности. В первом квартале ожидается заключение инвестиционных соглашений по ним, рассказал "Известиям" сопредседатель рабочей группы, глава РСПП Александр Шохин. Общая сумма проектов — 906,3 млрд рублей (перечень из 13 позиций есть у "Известий"). Самый дорогой из них — строительство ВСМ "Москва–Казань–Екатеринбург" с организацией движения от Москвы до Нижнего Новгорода (621,6 млрд рублей). Также среди проектов — создание системы спутниковой связи и вещания на 58,8 млрд рублей и реконструкция дороги М-1 "Беларусь" на 57,4 млрд рублей. По словам Александра Шохина, осталось только согласовать условия их реализации.

— "Спасибо за дружбу" — Визит президента России в Сербию завершился подписанием многомиллионных соглашений — Встреча российского и сербского президентов вывела отношения двух стран на стратегический уровень. От политических заявлений Москва и Белград перешли к реализации серьезных проектов, заявили "Известиям" в Совете Федерации, комментируя итоги переговоров. В ходе визита Владимира Путина в столицу Сербии были подписаны соглашения на общую сумму порядка €200 млн. За день главы государств обсудили все ключевые вопросы двустороннего сотрудничества от экономики до проблем безопасности. О значимости этого визита говорит и то, что на берегах Дуная российского лидера приветствовали больше ста тысяч человек.

— Честный сговор — Ритейлеры обязались не торговать фальсификатом — Крупнейшие торговые сети договорились не заключать договоры поставки с "серийными" производителями некачественного товара. Речь в том числе идет о фальсификате, когда пикша выдается за треску, а маргарин — за сливочное масло. Это следует из протокола комиссии по применению Кодекса добросовестных практик, с которым ознакомились "Известия".

— Конец иллюзий — Руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой — В четверг, 17 января, Государственная дума приняла заявление "О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы". Документ единогласно поддержали все парламентские фракции. Иначе и быть не могло.