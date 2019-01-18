МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль American Express, одного из крупнейших в мире эмитентов кредитных карт, по итогам 2018 года увеличилась в годовом выражении в 2,5 раза, достигнув 6,921 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль компании в пересчете на акцию в отчетном периоде составила 7,91 доллара против 2,99 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 9,3%, составив 40,338 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала American Express получила чистую прибыль в 2,01 миллиарда долларов против убытка годом ранее в 1,206 миллиарда долларов.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,32 доллара, тогда как в 2017 году чистый убыток на акцию составил 1,42 доллара. Аналитики ожидали показатель на уровне в 1,8 доллара. Квартальная выручка выросла при этом на 8% в годовом выражении — до 10,474 миллиарда долларов.

"Мы по-прежнему видим очень хорошую отдачу от инвестиций в расширение масштабов бизнеса. В 2018 году мы показали сильный и сбалансированный рост во всех регионах и направлениях деятельности", — приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров и гендиректора компании Стивена Сквери (Stephen J. Squeri). Он добавляет, что четвертый квартал 2018 года стал шестым кварталом подряд с ростом выручки не менее чем на 8%, что было вызвано увеличением расходов держателей карт American Express.

Финансовая компания American Express была основана в 1850 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.