МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова хотела бы узнать у председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса, почему значительная часть россиян, по его словам, "живет бедно".

Как поясняет Захарова, ранее Чубайс в опубликованном на сайте "Эхо Москвы" материале "Следите за руками" написал, что "Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно".

"Почему "значительная часть населения живет бедно или очень бедно", хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее", — написала Захарова на своей странице в Facebook, добавив, что РФ является богатейшей страной.