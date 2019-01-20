В Узбекистане найден старинный клад стоимостью $1 млн
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В одном из исторических зданий Ташкента учеными был обнаружен клад, стоимость которого превышает $1 млн.
Как передает kun.uz, ценные предметы старины считались утраченными более 80 лет. Тайник нашли в помещении, которое было ниже подвала.
Были найдены экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкенте, а также принадлежавшие жертвам сталинских репрессий ценности. В частности. среди прочих был золотой микроскоп XIX века, рукописи и монеты.
Часть вещей будет передана на реставрацию экспертам из Германии.
https://1prime.ru/News/20190120/829630592.html