МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Во Франции к концу февраля будет рассмотрен законопроект о налогообложении крупнейших IT-компаний.

Ожидается, что эта инициатива коснется Google, Amazon, Facebook и Apple, пишет Le Journal du Dimanche.

По заверению главы министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, для данных корпораций даже придумана особая аббревиатура — GAFA.

Под действие налога попадут компании, с оборотом свыше 750 млн евро по всему миру и более 25 млн евро во Франции. Министр считает, что данное налогообложение — вопрос справедливости.

Кабинет министров сделает все возможное, чтобы ускорить направление законопроекта в парламент. В случае его принятия Франция ежегодно будет получать дополнительную ежегодную прибыль в размере 500 млн евро.