БЕЙРУТ, 20 янв /ПРАЙМ/. Принятые на четвертом саммите по экономическому и социальному развитию Лиги арабских государств решения будут способствовать развитию экономики арабских стран, заявил президент Ливана Мишель Аун на завершающем выступлении перед делегациями ЛАГ.

"Нет сомнений в том, что принятые решения будут способствовать развитию совместной общеарабской работы. И будут считаться шагом вперед на пути обеспечения развития всеобщей арабской экономики, что безусловно отразится положительно на наших государствах и народах", — сказал Аун.

Президент подчеркнул, что Ливан при содействии с генеральным секретариатом ЛАГ будут следить за исполнением принятых на саммите решений.

Делегации стран ЛАГ обсудили в ходе саммита 29 тем. Основные пункты касались цифровой экономики, борьбы с безработицей, правах женщин и поддержки беженцев в их возвращении на родину.

Президент Ливана выступил с инициативой создать арабский банк для поддержки восстановления стран ЛАГ, проживающих послевоенный период. Также была поддержана инициатива о создании финансового фонда для инвестирования в технологии и цифровую экономику с капиталом в 200 миллионов долларов. Кувейт и Катар заявили о решении внести со своей стороны в данный фонд по 50 миллионов долларов.

Повышенное внимание к саммиту ЛАГ наблюдалось в связи с возможным участием в нем Сирии, а также отказа от участия Ливии из-за продолжающегося с 1978 года конфликта с ливанскими Шиитами.

Не менее важным до последнего момента стоял вопрос об уровне участия государств. До начала саммита предполагалось участие десяти глав государств, однако перед самым началом практически все арабские лидеры отказались приезжать в Бейрут. Исключением стал президент Мавритании и эмир Катара, который прилетел в Ливан за пять часов до начала завершающего заседания.