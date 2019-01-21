БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. Всемирный экономический форум начинается в швейцарском Давосе в понедельник, ожидается множество разных дискуссий, в частности, на экономические и политические темы, участие в форуме примут лидеры нескольких десятков стран и международных организаций, а также представители бизнеса.

Тема предстоящего форума — "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

В нынешнем году Давос примет у себя свыше 3 тысяч участников из 110 стран. При этом нехватки международных лидеров у форума явно нет. Как ожидается, приедут более 60 глав государств, в частности, премьер-министр Японии Синдзо Абе, канцлер ФРГ Ангела Меркель, заместитель председателя Китая Ван Цишань, новый президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Ирака Бархам Салех, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Кроме того, ожидаются и главы крупнейших международных организаций — ООН и ее подразделений, МВФ, НАТО, Всемирного банка, ВТО и других.

Как сообщалось ранее, делегация администрации США не поедет в Давос из-за шатдауна. Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Ранее также сообщалось, что не ожидался и визит на форум премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне ситуации с Brexit, а также президента Франции Эммануэля Макрона, которого задержали в Париже внутренние дела, связанные с забастовками "желтых жилетов".

ОБЩИЕ ДИСКУССИИ И НЕ ТОЛЬКО

Менее чем на неделю запланировано более 350 сессий, которые будут проходить с утра и до позднего вечера. Программа форума, как и обычно, включает в себя множество дискуссий на разные темы. В нынешнем году среди них, к примеру, разговор о стратегических прогнозах в области энергетики, цифровой экономики, дискуссии, касающиеся глобальных финансовых рисков, глобализации, криптовалют, развивающихся рынков, океанов, современного рабства, кибербезопасности, будущего демократии и много другого.

Также в Давосе состоится несколько дискуссий по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Ливии и Сирии. Сирийскую тематику на отдельной закрытой встрече обсудит с представителями заинтересованных стран новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен. Накануне он побывал в Дамаске и встретился там с правительством, а также отдельно поговорил с делегацией оппозиции.

Давос — это также возможность для разных встреч, общения и переговоров. К примеру, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что на форуме обсудит с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом реализацию сделки ОПЕК+ на рынке нефти.

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что намерен на встречах во время форума обсудить ситуацию в Черном море и Керченском проливе, а также урегулирование в Донбассе. Он отметил, что в Давосе планируются встречи в открытом и закрытом режимах.

Основная программа форума начинается 22 января, хотя его открытие пройдет в понедельник. Завершится он днем 25 января.