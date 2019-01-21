МОСКВА, 21 янв – РИА Недвижимость. Компания "Мосинжпроект", занимающаяся управлением программой строительства новых станций метро в столице России, планирует активно заняться поиском зарубежных контрактов после завершения Большой кольцевой линии в Москве, сообщил в интервью РИА Недвижимость заммэра города по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"После того как в 2023 году будет завершен основной объем строительства новых станций метро в Москве, перед компанией и городом встанет вопрос: что делать с набранными "Мосинжпроектом" компетенциями, что делать несколькими десятками тысяч людей, которых мы собирали и учили по всей стране 5-7-10 лет?" — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что уже сейчас в других странах есть спрос на услуги "Мосинжпроекта". "Компания входит в сотню крупнейших инжиниринговых компаний мира, и уже сегодня у нас есть предложения по Ирану, Индии, Вьетнаму, Казахстану и даже Европе", — сообщил собеседник агентства.

Он обратил внимание, что "Мосинжпроект", благодаря девальвации рубля, по соотношению цена/качество/сроки строит дешевле всех в Европе и вполне может конкурировать с китайскими подрядчиками.

Предполагается, что поиском зарубежных партнеров для "Мосинжпроекта" будет заниматься экс-депутат нижней палаты парламента Франции, бывший министр по вопросам развития городов Морис Леруа, недавно перешедший в московскую компанию, уточнил чиновник.

Компания "Мосинжпроект" отметила в 2018 году свое 60-летие. Она является инжиниринговой компаний полного цикла, в которую входят 80 организаций. Помимо управления строительством столичной подземки, она строит небоскреб в "Москва-Сити" и является генеральным проектировщиком и техзаказчиком ключевых дорожных объектов в Москве — вылетных магистралей, развязок на МКАД, участков Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. Кроме того, "Мосинжпроект" занимался реконструкцией стадиона "Лужники" к чемпионату мира по футболу в 2018 году и построил парк "Зарядье" в центре столицы.

Полностью интервью с Маратом Хуснуллиным читайте на сайте "РИА Недвижимость" 21 января в 10.00 мск.