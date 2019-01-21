МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. России в условиях замедления темпов роста экономики Китая, которое может привести к снижению спроса на ее экспорт, необходимо искать новые сферы для сотрудничества и не рассчитывать только на традиционный сектор энергоресурсов, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2018 года замедлились до минимальных показателей с 1990 года на фоне ослабления внутреннего спроса и под давлением торгово-экономического спора с США. По предварительным подсчетам, внутренний валовой продукт Китая в 2018 году составил 90,03 триллиона юаней (около 13,28 триллиона долларов), что на 6,6% больше, чем в прошлом году. В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,8%, во втором — 6,7%, в третьем — 6,5%, в четвертом — 6,4%.

Глава статистического управления КНР Нин Цзичжэ, комментируя на пресс-конференции экономические показатели прошлого года, подчеркнул, что Китай по-прежнему вносит один из основных вкладов в рост мировой экономики. Он также признал, что торгово-экономический спор с США действительно сказывается на экономике страны, однако, по его словам, это влияние можно контролировать.

НЕ НОВАЯ НОРМА

Эксперты полагают, что замедление темпов ВВП в Китае до минимума за 28 лет продолжает давно начавшийся тренд, при этом экономика страны сохраняет стабильность и темпы, которым многие страны могут только позавидовать. Китайские власти называют это "новой нормой", которая подразумевает качественное, интенсивное развитие, а не быстрые темпы экстенсивного роста.

"Замедление китайской экономики — это тренд многих лет, то есть это норма не совсем новая и в целом экономика Китая стабильна, происходит переориентация с экспорта на внутреннее потребление", — считает руководитель группы Deloitte в Китае по работе с компаниями из России и СНГ Александр Крылов.

По его мнению, вторая экономика мира (по номинальным показателям) не может расти двузначными показателями роста бесконечно долго, а нынешним темпам роста многие другие экономики мира могут только позавидовать.

Аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Василиса Баранова также отмечает, что само по себе замедление экономики Китая обсуждается уже много лет и поэтому является ожидаемым.

"В китайской экономике накопилось достаточно много различных структурных проблем из-за экстенсивного роста последние более чем 25 лет. Есть и демографический фактор — Китай переходит к нисходящий траектории роста населения в трудоспособных возрастах. Из-за этих причин еще до начала торговых войн между Китаем и США многие эксперты ожидали снижения темпов роста Китая до уровня менее 6%", — продолжает она.

ВОПРОСЫ ЭКСПОРТА

Баранова, отмечает, что сейчас дополнительный импульс к снижению темпов роста китайской экономики придает рост торгового протекционизма. "В случае продолжения торговых войн, и если США и Китаю не получится до 1 марта прийти к соглашению об отмене или снижению некоторых тарифов, то в 2019 году мы прогнозируем темпы роста в Китае на уровне 5,9%", — говорит она.

"В таком случае темпы роста мировой экономики могут составить 2,1%. При прочих равных, при замедлении Китая на 1 процентный пункт мировая экономика теряет порядка 0,2-0,3 процентного пункта роста", — продолжает эксперт.

Крылов полагает, что в этих условиях для России "необходимо, прежде всего, искать новые точки соприкосновения в работе с Китаем, не рассчитывать только на классический экспорт энергоресурсов".

"Снижение экономики Китая будет означать меньший спрос на российский экспорт. Сейчас примерно 12% нашего экспорта приходится на Китай. При снижении спроса на российский экспорт более чем на 1%, наша экономика продолжит расти, но более низкими темпами — около 1,4% в 2019 году", — считает Баранова.