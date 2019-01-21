МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, ограничивает число пересылок сообщений по всему миру. Теперь пользователь может пересылать одно и то же сообщение максимум пять раз. Об этом, по информации Reuters, в понедельник объявила в Джакарте вице-президент по коммуникациям компании Facebook Виктория Гранд.

Цель новации – борьба с распространением "дезинформации и слухов". Ограничение будет отражено в новых правилах пользования мессенджером. Обновления вначале будут доступны пользователям смартфонов на ОС Android, а затем – и на iOS.

В настоящее время число пользователей WhatsApp, по данным издания Tech Crunch, превысило 1,5 миллиарда человек. В июле прошлого года Facebook уменьшил число возможных перенаправленных сообщений с 250 до пяти в июле прошлого года в Индии. Причиной стало распространение по стране через соцсети фейковой информации, приведшей к трагической гибели большого числа граждан страны в ряде регионов.

Для остальных стран владельцы Facebook тогда ограничили количество людей и групп, которым можно отправить одно и то же сообщение, до 20.