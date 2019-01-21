НАЛЬЧИК, 21 янв /ПРАЙМ/. Ингушетия в ближайшие три года получит из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов почти 18 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

"Ингушетия участвует в 46 из 67 федеральных проектов в составе 12 национальных проектов. Как сообщил председатель правительства республики Зялимхан Евлоев, объем финансовых средств из федерального бюджета, предусмотренных для республики на реализацию первой трехлетки нацпроектов, составляет более 17,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем средств, предусмотренный из республиканского бюджета, составляет больше 551 миллиона рублей, а объем внебюджетных средств превышает 3,8 миллиарда рублей.

"До 15 февраля текущего года планируется завершить работу по заключению соглашений с федеральными органами исполнительной власти по исполнению мероприятий, предусмотренных проектами", — уточняет пресс-служба.

Евлоев также сообщил, что для более эффективной работы на местах в администрациях муниципальных районов и городских округов назначены ответственные должностные лица по взаимодействию с министерствами и ведомствами республики, на уровне региона — ответственные за формирование отчетности по реализации указа президента РФ.

"Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил премьер-министру подключить к контролю за исполнением нацпроектов экономический совет и общественные советы при органах республиканской власти, раз в неделю проводить совещания с вице-премьерами и помощниками-советниками руководителя региона и раз в месяц — с министрами по соответствующим направлениям проектов", — подчеркивается в сообщении.