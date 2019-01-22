ДОХА, 21 янв /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не сможет принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами саудовской делегации.

"Планы министра изменились, в этом году он не сможет посетить форум", — сказал собеседник агентства, не уточнив причин такого решения.

В январе министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что планирует встречу с аль-Фалихом на полях форума. Он планировал обсудить с коллегой совместные проекты, двустороннее сотрудничество, а также ход реализации сделки ОПЕК+.

Ряд участников в этом году уже отказались от поездки в Давос. В частности, делегация администрации США не поедет в Давос из-за шатдауна, не ожидается и визит на форум премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне ситуации с Brexit, а также президента Франции Эммануэля Макрона, которого задержали в Париже внутренние дела, связанные с забастовками "желтых жилетов".

Всемирный экономический форум (World economic forum) в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января. В нынешнем году Давос примет у себя свыше 3 тысяч участников из 110 стран. Как ожидается, приедут более 60 глав государств, в частности, премьер-министр Японии Синдзо Абе, канцлер ФРГ Ангела Меркель, заместитель председателя Китая Ван Цишань, новый президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Ирака Бархам Салех, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Кроме того, ожидаются и главы крупнейших международных организаций — ООН и ее подразделений, МВФ, НАТО, Всемирного банка, ВТО и других.