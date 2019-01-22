С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв /ПРАЙМ/. Конституционный суд (КС) России во вторник рассмотрит дело о проверке конституционности законоположений, позволяющих взыскивать с бывшего руководителя компании-банкрота судебные расходы, понесенные налоговыми органами, инициировавшими процедуру банкротства.

"Конституционный суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности ряда положений Гражданского кодекса (ГК) РФ, Налогового кодекса (НК) РФ и ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" — говорится в материалах суда.

Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба Виктора Нужина, бывшего директора ООО ССК "СМУ-1", которое арбитражный суд Мордовии в 2009 году признал банкротом по заявлению налоговой инспекции. В отношении этой компании было открыто конкурсное производство, однако ее имущества не хватило для выплаты денежного вознаграждения арбитражному управляющему.

После того как управляющий через суд добился соответствующего возмещения от налогового органа как заявителя по делу о банкротстве, налоговики, в свою очередь, обратились в суд общей юрисдикции с иском о взыскании с Нужина понесенных убытков. Эти требования были удовлетворены, и вышестоящие суды оставили соответствующее решение без изменения.

Согласно материалам КС, заявитель считает неконституционными во взаимосвязи статью 15, первый пункт статьи 200 и статью 1064 ГК РФ, подпункт 14 пункта 1 статьи 31 НК РФ, а также второй абзац пункта 1 статьи 9, пункт 1 статьи 10 в редакции закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты от 28 июня 2013 года и пункт 3 статьи 59 закона о банкротстве.

"По мнению заявителя, данные положения в совокупности позволяют взыскивать с руководителя организации-должника (при нарушении им обязанности обратиться с заявлением о признании должника банкротом), судебные расходы, понесенные налоговым органом, инициировавшим дело о банкротстве", — отмечается в материалах КС РФ.