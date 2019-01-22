МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Российские медики тестируют устройство, которое позволит пережившим инсульт пациентам набирать на компьютере тексты усилием мысли, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "НейроНет" Александр Семенов.

Проект российских разработчиков "Нейрочат", по его словам, представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс. Беспроводная гарнитура с электродами располагается у пациента на голове. Больной, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора, может набирать текст. Терминал может устанавливаться на кровати или инвалидном кресле пациента. Пациенты могут общаться с людьми, находящимися рядом, а также с помощью интернета.

"Разработка получила премию CES Asia как один из самых интересных и перспективных продуктов. В конце марта мы планируем представить проект на European Neuro Convention (конференция по нейротехнологиям — ред.) в Англии. Это будет первая презентация готового продукта международным заказчикам", — сообщил Семенов.

По его словам, первая опытная партия устройств составила несколько сотен аппаратов, ее разослали для тестовой апробации в ряд российских реабилитационных центров. В настоящее время идут переговоры о закупках и поставках устройства в российские центры.

"Серийное производство, по нашему прогнозу, начнется в конце весны-начале лета", — сообщил Семенов.

При этом он не исключил, что в будущем устройство может применяться в промышленности и в индустрии развлечений. "По отраслям — где есть взаимодействие людей и машин. Я думаю, коллеги на это пойдут", — сказал он.