МОСКВА, 22 янв- ПРАЙМ. Российские банки в 2018 году заключили договоры с добывающими компаниями на закупку у них 195,85 тонны (6,297 миллиона унций) золота, что на 4,5% меньше, чем в 2017 году (205,155 тонны), это приблизительно 69% от всего добытого золота в России за год, сообщил РИА Новости источник в Минфине.

"При этом по итогам 2016 года отечественные банки заключили договоры купли/продажи золота на такие же объемы — на 195,89 тонны. В лидерах по-прежнему: ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк и "ФК Открытие", — отметили в ведомстве. — Для банков это хороший бизнес. Они кредитуют недропользователей, которые потом рассчитываются добытым золотом, которое они продают в основном в Центральный банк".

По прогнозу Союза золотопромышленников общее производство золота в России в 2018 году ожидается в объеме 328 тонн (+3,3%), в том числе 285 тонн (+5,3%) составит первичный металл — добыча и попутное извлечение.

Банк России по итогам 2018 года приобрел для пополнения золотовалютных резервов 274 тонны золота, и на 1 января 2019 года его запасы выросли до 2112 тонн. За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 224 тонны, до 1838 тонн.

На первом месте по закупкам золота, по данным Минфина, находится ВТБ — в 2018 году — 61,28 тонны, в 2017 году — 63,9 тонны, далее Газпромбанк — в 2018 году — 44,14 тонны, в 2017 году — 38,1 тонны, Сбербанк — в 2018 году — 34,78 тонны, в 2017 году — 43 тонны, ФК Открытие" — в 2018 году — 20,86 тонны, в 2017 году — 20,4 тонны, Азиатско-Тихоокеанский банк — в 2018 году — 8,02 тонны, в 2017 году — 8,30 тонны.

Российские банки в 2014 году заключили договоры на закупку у добывающих компаний 195,5 тонны золота, в 2013 году заключено договоров на закупку 181,4 тонны золота, в 2012 году — 167,5 тонны золота, в 2011 году — 156,2 тонны, в 2010 году — 148,8 тонны, что приблизительно соответствует 2009 году (148,7 тонны).