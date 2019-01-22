МОСКВА, 22 января — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 3 /2055/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 653-П от 4.10.2018 "О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России планов восстановления финансовой устойчивости, изменений, вносимых в планы восстановления финансовой устойчивости, порядке их оценки Банком России, а также о порядке информирования кредитными организациями Банка России о наступлении в их деятельности событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости, и принятии решения о начале его реализации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53025 от 17.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— положение № 660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53262 от 9.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5021-У от 18.12.2018 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской /финансовой/ отчетности некредитных финансовых организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53337 от 14.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-92 от 18.01.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД-2954";

— приказ № ОД-93 от 18.01.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3034";

— информационное письмо № ИН-014-12/1 от 16.01.2019 "Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации на 1.01.2019; информация о банковской системе Российской Федерации в 4 квартале 2018 г; объявления Банка России; сообщения об исключении ООО КБ "Сембанк", ПАО "БИНБАНК", АО "БИНБАНК Диджитал" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в субординированные обязательства и привилегированные акции банков от 18.12.2018.