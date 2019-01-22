МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp наблюдается во вторник по всему миру, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбои в работе мессенджера начались около 21.17 мск, уточняет сервис. О проблемах сообщают пользователи из России, Великобритании, Нидерландов, Германии, Австрии, Испании, США, Бразилии и других стран.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с соединением (41%), а также доставку и получение сообщений (35%). Кроме того, пользователи испытывают проблемы с входом в свой аккаунт (23%).