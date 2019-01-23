ВАШИНГТОН, 23 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп уверен, что стране удастся достичь справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом".

"Китай очень хочет заключить (торговое) соглашение. Посмотрим, что будет. Мне нравится, где мы находимся сейчас. Как экономика, мы (США — ред.) отлично себя чувствуем из-за пошлин (на китайские товары)", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он напомнил, что срок паузы в очередном повышении пошлин скоро закончится и тогда "пошлины существенно вырастут". При этом уже сейчас, по словам Трампа, Китай платит США "миллиарды долларов" из-за уже введенных пошлин — и "это первый раз, когда деньги идут в обратном направлении".

"У меня очень хорошие отношения с председателем Си (Цзиньпином). Посмотрим, что будет. Мы очень хорошо ведем переговоры с Китаем. Тем или иным образом, не важно как, у нас (США — ред.) все будет хорошо", — добавил президент.

В среду агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников и советника главы государства Ларри Кудлоу сообщило, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп в свою очередь согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.