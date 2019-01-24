МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы демонстрируют преимущественно позитивную динамику, инвесторы отыгрывают неожиданное уменьшение числа заявок на пособие по безработице в стране и находятся в ожидании голосования в сенате США по проектам прекращения "шатдауна" (перерыва в работе некоторых госструктур), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.09 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,06%, до 24560,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,37%, до 7052,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,11%, до 2641,58 пункта.

Инвесторы оценивают опубликованную ранее в четверг статистику рынка труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю уменьшилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 199 тысяч — минимум с ноября 1969 года. При этом эксперты ждали, напротив, роста показателя до 219 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 213 тысяч.

Помимо этого рынки ожидают позднее в четверг голосование в сенате США по двум проектам прекращения шатдауна. Сначала сенаторы рассмотрят план, соответствующий предложениям президента страны Дональда Трампа, — выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на легализацию некоторых мигрантов. Если он провалится при голосовании, на рассмотрение будет вынесен план "без стены", поддерживаемый демократами.

Правительство США частично не работает с 22 декабря, так как демократы в конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около 5 миллиардов долларов на строительство этой стены. Трамп, который еще до своего избрания обещал построить такую стену, отказывается убирать эти расходы из документа.