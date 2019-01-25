КИЕВ, 25 янв — ПРАЙМ. Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос за 2018 год на 2,6% и на 31 декабря составил 78,32 миллиарда долларов, следует из сообщения министерства финансов Украины.

В гривневом эквиваленте госдолг Украины на 31 декабря 2018 года составлял 2,169 триллиона гривен. "В течение 2018 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 миллиарда, в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,02 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.

Внешний долг Украины на конец декабря составлял 1,397 триллиона гривен, или 50,46 миллиарда долларов, внутренний долг — 771,41 миллиарда гривен, или 27,86 миллиарда долларов.

В декабре, согласно данным минфина, госдолг Украины вырос в гривневом эквиваленте на 2,17%, или на 46,15 миллиарда гривен, а в долларовом — на 4,77%, или на 3,56 миллиарда долларов.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Согласно отчету фонда по Украине, Киев в 2019 году получит два транша по 1,3 миллиарда долларов 15 мая и 15 ноября.

Кроме того в декабре Киев получил финансовую гарантию на 750 миллионов долларов от Всемирного банка (ВБ). Также начале декабря Киев получил в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от Еврокомиссии транш на 500 миллионов евро.