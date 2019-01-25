МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Цены на мясо птицы восстанавливаются в последние месяцы до уровня 2016 года, говорится в сообщении Минсельхоза России.

"Во второй половине 2018 года и начале 2019 года наблюдается восстановление цен до уровня 2016 года, что позволяет обеспечить стабильную работу производства и переработки, а также нормализовать рентабельность предприятий", — отмечает ведомство.

При этом Минсельхоз характеризует ситуацию в целом за последние несколько лет на рынке мяса птицы как стабильную. Среднегодовые цены одного килограмма мяса птицы без НДС у производителей за 2016-2018 годы находились в пределах 100-102 рублей, уточняет ведомство.

"Повышение цен на мясо птицы в январе текущего года по сравнению с аналогичным показателем годом ранее в том числе связано с низкой базой января 2018 года. Среднемесячная цена одного килограмма мяса птицы без НДС у производителей в январе прошлого года находилась на минимальном уровне и была ниже того же показателя 2017 года почти на 10 рублей (96,35 рубля против 106,02 рубля)", — приводит данные министерство.

Его представители пояснили, что эффект низкой базы наблюдался в период с июня 2017 по июнь 2018 года включительно, когда цены находились на уровне ниже 100 рублей и доходили до значения в 94,33 рубля в апреле 2018 года. Минсельхоз ожидает в текущем году восстановления производственных мощностей ряда предприятий, благодаря чему цена на мясо птицы должна сбалансироваться на уровне, приемлемом как для производителей, так и для потребителей.

Ранее в министерстве отмечали, что цена на живую птицу уже начала корректироваться. По состоянию на 17 января стоимость живой птицы у производителей составила 79,08 тысячи рублей за тонну, снизившись с начала года на 4,2%.