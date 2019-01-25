БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв /ПРАЙМ/. Предложение госсекретаря США Майка Помпео о выделении 20 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи Венесуэле – это слишком низкая цена за переворот в стране, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее Помпео заявил, что США готовы предоставить Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более 20 миллионов долларов на закупку продуктов и лекарств.

"Майк Помпео сказал вчера, что у него есть 20 миллионов долларов, чтобы оказать гуманитарную поддержку новому временному правительству. Я говорю: как дешево, сеньор Помпео, 20 миллионов долларов, это все, что вы можете дать Гуаидо? Что, правда? Вы предлагаете всего лишь 20 миллионов долларов за госпереворот?" — сказал Мадуро.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро, выступая перед своими сторонниками, объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.