БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв /ПРАЙМ/. Решение Банка Англии не возвращать 1,2 миллиарда долларов слитками золота главе Венесуэлы Николасу Мадуро являет собой начало процесса защиты активов, которые принадлежат народу страны, заявил взявший на себя исполнение полномочий президента спикер парламента Хуан Гуаидо.

"Начинается процесс защиты активов Венесуэлы. Мы не позволим больше злоупотреблений и чтобы крали деньги, предназначенные на еду, лекарства и на будущее наших детей", — написал Гуаидо в Twitter.

После избрания на пост главы парламента Гуаидо заявлял о намерении создать фонд для возвращения активов, которые были изъяты у страны в результате коррупционных действий, с тем чтобы украденные деньги могли быть возвращены народу.

В субботу агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Банк Англии отказал Мадуро в просьбе выдать 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ Мадуро к его активами за рубежом.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.