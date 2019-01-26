ПЕКИН, 26 янв — ПРАЙМ. Политические манипуляции ясно различимы в ситуации с компанией Huawei, где в отсутствии каких-либо доказательств для давления используются необоснованные предлоги и государственные силы, все страны должны противодействовать подобной травле бизнеса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Правда и ложь в этой ситуации видны достаточно четко, в условиях отсутствия каких-либо доказательств используются силы государства для очернения и оказания давления на определенные компании, это аморально и несправедливо", — заявил министр, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Он добавил, что "такие действия являются еще более неприемлемыми, учитывая стоящий за ними очевидный политический расчет и манипуляции".

"Я считаю, что все страны должны быть крайне бдительными в отношении таких необоснованных действий и психологической травли, оказывать им решительное противодействие", — подчеркнул Ван И.

По его словам, правительства всех стран должны предоставить компаниям честную, справедливую и прозрачную деловую среду, а решения о существовании и развитии предприятий должны приниматься, исходя из условий рыночной конкуренции.

"Несомненно, каждая страна имеет право защищать свою информационную безопасность, однако нельзя под предлогом защиты безопасности искать мнимые поводы для нанесения ущерба законной коммерческой деятельности предприятиям", — добавил Ван И.

Громкий скандал вокруг китайской фирмы Huawei вспыхнул в прошлом году, когда в Канаде по запросу США была задержана финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. МИД КНР сделал представление и выразил протест как Канаде, так и США. Этот случай нанес значительный урон и привел к похолоданию в отношениях Канады и Китая, где под стражу были взяты два канадских гражданина по подозрению в причастности к деятельности, ставящей под угрозу нацбезопасность КНР.

Помимо этого, в США недавно представили законопроект, который предусматривает запрет на продажу произведенных в США чипов и других компонентов китайским компаниям Huawei Technologies, ZTE Corp. и ряду других, которые якобы нарушают американские санкции и законы об экспортном контроле.

При этом ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп может уже в январе подписать указ, запрещающий американским компаниям покупку оборудования у китайских Huawei и ZTE. Как ожидается, документ будет предписывать министерству торговли США блокировать покупку американскими фирмами оборудования иностранных телекоммуникационных компаний, которые "представляют значительную угрозу для национальной безопасности". Названия компаний Huawei и ZTE, скорее всего, как отмечает агентство, в указе фигурировать не будут, однако, "как ожидается, представители министерства будут интерпретировать его как постановление, ограничивающее распространение оборудования" этих фирм.