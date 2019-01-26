МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

"Обсуждена подготовка инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий, а также военных специалистов для Военно-Морского Флота. В частности, приняты решения об углублении взаимодействия судостроительных вузов страны с крупнейшими компаниями и корпорациями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что внимание было уделено созданию научно-образовательного центра для ускорения развития отечественного судостроения на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Деятельность центра будет направлена на исследования по приоритетным направлениям научно-технологического развития отрасли, разработку конкурентоспособных образовательных программ, довузовскую профориентацию и создание инновационных структур.

Добавляется, что в числе первоочередных задач была рассмотрена модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода, концепция которой была разработана в морском техническом университете.

"Однако, по оценке Секретаря Совета Безопасности РФ, дальнейшая работа практически не ведется. В связи с этим заинтересованным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения", — уточняется в сообщении.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, сообщил, что в городе расположено более 20 научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, осуществляющих деятельность в области судо- и кораблестроения, и 3 профильных вуза, ведущих подготовку специалистов.

"С учетом задач научно-образовательных центров, определенных национальным проектом "Наука", Санкт-Петербург будет принимать участие в создании условий для молодых исследователей и других участников центра при осуществлении ими исследований и разработок, в том числе путем предоставления грантовой поддержки. Санкт-Петербург, обладая достаточным потенциалом для дальнейшего развития судостроительной отрасли, заинтересован в создании научно-образовательных центров на своей территории", — сказал Беглов, слова которого цитируются в сообщении.