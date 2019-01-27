МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимир Передерий скончался на 60-м году жизни.

Как сообщается на сайте Южно-Российского государственного политехнического университета, он ушел из жизни 26 января. При этом причина смерти не уточняется. Передерий был ректором данного вуза с 2009 года.

За большой вклад в развитие отечественной промышленности и предпринимательства ученый награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.