МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман намерен провести масштабную реформу по развитию инфраструктуры и промышленности на 425 миллиардов долларов, сообщил агентству Блумберг министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалих.

По словам аль-Фалиха, к 2030 году эти средства будут вложены в развитие железных дорог, аэропортов и промышленных проектов, тем самым Эр-Рияд надеется уменьшить долю нефти в структуре доходов государства.

Отмечается, что принц официально предоставит свой план в понедельник, в этот же день Саудовская Аравия намерена подписать около 70 сделок на 53,6 миллиарда долларов.

"Это довольно амбициозно, но пройдет более 10 лет, поэтому у нас есть время на это. Все это будет происходить, пока мы строим нашу нефтяную экономику. Мы не останавливаемся", — заявил аль-Фалих.

Ранее Халед аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия планирует вложить в экономику России миллиарды долларов и аналогичные инвестиции Россия сделает в Саудовской Аравии.