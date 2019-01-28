МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Лидерами роста объемов торговли с Россией по итогам 10 месяцев 2018 года стали страны, которые поддерживают антироссийские санкции, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По словам экспертов, в основном рост вызвало увеличение объемов экспорта из РФ. США почти вернулись к досанкционному уровню торговли с Россией

"В январе-октябре 2018 года внешнеторговый оборот России составил 567 миллиардов долларов, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Росстат выделил 27 стран, значительно нарастивших товарооборот. 17 из них поддерживают антироссийские санкции. Торговля с этими странами составила 48% от общего товарооборота России за 10 месяцев 2018 года и достигла 271,6 миллиарда долларов", — говорится в исследовании.

Первое место по росту товарооборота заняла Польша, которая увеличила оборот с Россией на 37,5% до 17,8 миллиона долларов, по сравнению с январем-октябрем 2017 года. При этом общий объем торговли между странами в позапрошлом году составил 16,5 миллиона долларов. Второе место заняла Молдова, за 10 месяцев прошлого года нарастившая товарооборот с Россией на 31%. На третьем месте – Швейцария, она увеличила объем торговли с РФ на 30,1%.

"Это классическая ситуация единства предпринимателей, когда бизнесмены упражняются в агрессивной риторике, а под столом пожимают друг другу руки", – отметила Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza.

Тем не менее, ни одной из этих стран не удалось приблизиться к досанкционному уровню товарооборота, который был достигнут в 2013 году. Ближе всех к "цели" по итогам года подошла Бельгия с результатом 99,6% от досанкционного уровня. США достигли уровня 92,6%, Молдова – 91,8%. Меньше всего удалось отыграть падение товарооборота с РФ Латвии — 38,7%, Украине — 39,5% и Италии — 50,8%.

"Всего за 2018 год, согласно прогнозу, сделанному по итогам торговли за 10 месяцев, товарооборот достиг 702 миллиардов долларов или 83% от "досанкционного". Напомним, что в 2016 году объемы торговли России с другими странами упали до минимума, составив 56% от уровня 2013 года", — отмечают эксперты.