ДАМАСК, 28 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр Сирии Имад Хамис и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири подписали в понедельник в Дамаске соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве между странами по итогам заседания межправительственной комиссии стран, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник в сирийской столице состоялось 14-е заседание высшей межправительственной комиссии Ирана и Сирии по экономическому сотрудничеству.

По итогам МПК министры стран подписали девять меморандумов о взаимопонимании, в том числе в сферах борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Другие области, затронутые меморандумами, — железные дороги, жилищное строительство, культура, образование, инвестиции.

Хамис и Джахангири, в свою очередь, подписали меморандум о взаимопонимании по итогам МПК и "соглашение о долгосрочном стратегическом экономическом сотрудничестве" Дамаска и Тегерана.

"Эти соглашения являются логичным развитием соглашений, заключенных между странами в предыдущие годы. Это исторический момент в отношениях наших стран", — заявил на пресс-конференции сирийский премьер. Он сообщил, что договоренности касаются, в частности, функционирования портов в Тартусе и Латакии и планов по строительству ТЭЦ.