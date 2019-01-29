МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Частный космический туризм в России может появиться примерно через 5 лет, тогда россияне смогут улететь на несколько минут на высоту свыше 100 километров, заявил в интервью РИА Новости соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet ("Аэронет") Сергей Жуков.

"Есть проект "КосмоКурс" — он развивается за счет частного инвестора. Речь идет о суборбитальных туристических перевозках. Разрабатывается и ракетоноситель, и спускаемый аппарат, … и двигатель. Компания-разработчик имеет лицензию "Роскосмоса". Когда это будет сделано, россияне смогут летать на несколько минут на высоту свыше 100 километров, опускаться на парашютах или двигателях", — сообщил он.

"Я думаю, что лет пять на это потребуется, но может и больше", — добавил эксперт.

Частная российская компания "КосмоКурс" в августе 2017 года получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность. Компания планирует создать многоразовый суборбитальный корабль для турполетов в космос. Гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин ранее сообщал РИА Новости, что ряд российских граждан уже готов заплатить 200-250 тысяч долларов за полет на таком корабле.

РФ уже отправляла туристов в космос, но это практика прервалась после завершения американской пилотируемой программы Space Shuttle и в связи с необходимостью доставки астронавтов НАСА на МКС. На сегодняшний день в космосе побывали семь космических туристов. При этом один из них — Чарльз Симони — совершил полет дважды — в 2007 и 2009 годах. Первым из туристов в космос полетел Денис Тито. Он отправился на МКС в 2001 году. Последним космическим туристом стал Ги Лалиберте. Его полет состоялся в 2009 году. Стоимость космических туров за это время выросла более чем в два раза. Если первые туристы платили за полет по 20-25 миллионов долларов, то в 2014 году с британской певицы Сары Брайтман, чей полет на МКС не состоялся, просили за кресло в "Союзе" 52 миллиона.

Рабочая группа "Аэронет" создана в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) — государственной программы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в РФ, которые могут стать основой мировой экономики на период до 2035 года. Ее основная задача — способствовать развитию рынка гражданских беспилотных авиационно-космических систем и услуг на их основе.