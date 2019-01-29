КАРАКАС, 29 янв /ПРАЙМ/. Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо считает, что глава государства Николас Мадуро не может защитить интересы иностранных инвесторов, в том числе из России и Китая.

"Определенно, у России и Китая есть интересы в Венесуэле и миллиарды инвестиций. Но Мадуро… не защищает инвестиции", — заявил Гуаидо в эфире канала CNN.

По мнению политика, среди таких государств, как США, Россия, Китай и Турция, есть те, кто хочет изменений в стране. "В число тех, кто хочет изменений в Венесуэле, я не сомневаюсь, входит и часть этих стран", — сказал он.