ВЛАДИВОСТОК, 29 янв /ПРАЙМ/. Аграрные корпорации заявили о привлечении 180 миллиардов рублей на сельскохозяйственные проекты в Приморском крае, сообщил глава корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

"Сегодня в Приморском крае в территориях опережающего развития реализуются 16 инвестиционных проектов о компаниях, связанных с сельским хозяйством. 180 миллиардов рублей инвестиций компании заявляют для реализации своих проектов, в 12 из них уже вложено и созданы 500 новых рабочих мест", — сказал Тихонов журналистам.

Он также заявил, что размер инвестиций в ТОР "Михайловский" на данный момент составляет 7 миллиардов рублей.

"Сегодня ТОР "Михайловский" является центром развития сельского хозяйства и на его инфраструктуру заложены из бюджетов федерального и регионального почти 7 миллиардов рублей", — сказал Тихонов.

Корпорация развития Дальнего Востока управляет территориями опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и свободным портом Владивосток. Она рассматривает заявки потенциальных инвесторов на получения статуса резидента ТОР и свободного порта, предоставляет земельные участки в ТОР для инвестпроектов, оказывает поддержку инвесторам в ходе реализации проекта, обеспечивает строительство инфраструктуры ТОР.