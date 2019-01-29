ПЕКИН, 29 янв /ПРАЙМ/. Китай настоятельно призывает США немедленно отозвать ордер на арест финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу и не направлять запрос на его экстрадицию, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ на официальные обвинения США.

Ранее и. о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что Штаты предъявили Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам.

"Мы вновь призываем американскую сторону отозвать ордер на арест госпожи Мэн, не отправлять запрос на экстрадицию, чтобы не идти по этому ошибочному пути все дальше", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

В ведомстве также заявили, что США и Канада злоупотребляя двусторонним договором об экстрадиции, применили ничем необоснованные меры пресечения в отношении гражданки КНР, что является грубым нарушением ее законных прав.